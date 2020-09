Joué-les-Tours : le Festival d'humour Blagues à part reporté à l'année prochaine en raison du Covid-19

Le Festival d'humour "Blagues à part", prévu à l'Espace Malraux à Joué-les-Tours, est annulé et reporté à l'automne 2021 en raison de l'évolution du contexte sanitaire. La décision a été prise collectivement par l'Espace Malraux, la Ville de Joué-les-Tours et AZ Prod. Dans leur communiqué, l'Espace Malraux explique précise que malgré tous les efforts déployés, nous estimons que les conditions ne sont désormais plus réunies pour réaliser cet événement tel que nous l’imaginions. Le durcissement des protocoles sanitaires et le récent passage du département d’Indre-et-Loire en zone rouge, imposant une distanciation physique dans nos salles de spectacle, a considérablement compliqué l’organisation de la manifestation.

La manifestation prévue du 15 au 18 octobre, devait accueillie Bun Hay Mean, Pierre-Emmanuel Barré, Pablo Mira, Audrey Vernon ou encore Cécile Djunga.... Tous les artistes de l’édition 2020 ont accepté de reporter d’un an leur spectacle et vous pourrez ainsi retrouver Bun Hay Mean jeudi 14 octobre 2021, Pablo Mira samedi 16 octobre 2021 et Pierre-Emmanuel Barré dimanche 17 octobre 2021.

Les organisateurs vous invitent donc à conserver vos billets qui restent valables pour les dates de report. Toutefois, les personnes ne pouvant pas y assister sont invitées à se rapprocher de leur point de vente dès à présent pour se faire rembourser leur billet (date limite de remboursement le 31 mars 2021).