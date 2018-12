Joué-les-Tours : le futur centre de loisirs "La Borde" ouvrira en juillet 2019

Joué-lès-Tours, France

Plus d'un an après la pose de la première pierre (c'était en octobre 2017) du futur centre de loisirs "La Borde" à Joué-les-Tours, Aude Goblet, adjointe déléguée à l’Éducation, à la Jeunesse et à la Petite Enfance a fait le point ce jeudi matin sur l'avancée des travaux. Comme prévu, le nouveau Centre de Loisirs ouvrira le 1er Juillet. Il est situé Route de Monts, à proximité du Stade de rugby Pierre Alballadejo. Ce Centre accueillera 350 enfants et une cinquantaine d'encadrants. Il se caractérise par un grand volume au rez-de-chaussée surélevé de « cabanes », évoquant l’esprit de liberté, de créativité et d’imaginaire. Dans le document de présentation, la ville de Joué-les-Tours précise que pour compléter l’offre de salles municipales sur la ville, une salle de spectacle est inclue dans le bâtiment et peut être isolée pour permettre l’organisation d’événements publics ou privés en dehors des fonctions de l’accueil de loisirs. Elle est en proue du bâtiment sur le parvis d’entrée et possède son propre office et ses sanitaires.

Ce futur Centre de Loisirs était un engagement de campagne du maire de Joué-les-Tours, Frédéric Augis. L'ancien centre construit au début des années 80, étant devenu inutilisable entre les problèmes de chauffage, les huisseries délabrées ou encore le sol abîmé. Le projet va coûter au total 7,3 millions d'euros.