Joué-lès-Tours : nouvelles règles autour du lac des Bretonnières

La ville de Joué-lès-Tours a rouvert ses parcs et jardins ce lundi, dans le cadre du déconfinement, avec deux exceptions. Les étangs de Narbonne sont fermés pour trois semaines encore. Le lac des Bretonnières est lui rouvert sous conditions sanitaires.

Le lac des Bretonnières à Joué-lès-Tours, haut lieu des activités de loisirs et de nautisme de l'agglomération tourangelle

La ville de Joué-lès-Tours enclenche la réouverture de ses parcs et jardins. C'est effectif depuis le lundi 11 mai. "Les aires de jeux restent fermées pour des raisons sanitaires pour une période indéterminée" précise la mairie. Deux secteurs font figure d'exception. Les étangs de Narbonne ne vont pas rouvrir avant le 1er juin, le temps que les agents municipaux finissent l'entretien du site. Autre exception, le lac des Bretonnières, haut lieu de balade sur l'agglomération tourangelle.

Le lac des Bretonnières est bien connu pour accueillir plusieurs activités sportives et de loisirs. Des dispositions particulières sont mises en place avec de nouvelles règles sanitaires.

Pratiques et activités interdites au lac des Bretonnières :

La pratique du vélo , du VTT , trottinettes électriques et overboard

, du , et Les espaces fitness, parcours sportifs, aires de jeux et aire de beach volley

Pratiques encadrées au lac des Bretonnières :

Courses à pied et marche sportive . Les rassemblements des coureurs à pied ou des marcheurs sur l’ensemble du site des Bretonnières sont limités à 10 personnes, avec 10m entre coureurs ou marcheurs.

. Les rassemblements des coureurs à pied ou des marcheurs sur l’ensemble du site des Bretonnières sont limités à 10 personnes, avec 10m entre coureurs ou marcheurs. Pêche de loisirs, sous conditions, avec un seul pêcheur par poste et un espace d'au moins 20m entre chaque poste.

Concernant le centre nautique, un dispositif et des aménagements ont été mis en place en partenariat avec le club de voile, la Direction départementale de jeunesse et sports d'Indre-et-Loire et la ville de Joué-lès-Tours afin de garantir la distanciation physique.