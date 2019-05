Joué-lès-Tours : découvrez le programme des Années Joué?

L'un des spectacles les plus attendus, celui de la compagnie Transe Express et sa création Cristal Palace

Indre-et-Loire, France

C'est devenu une tradition au fil des années, un rendez-vous incontournable. Les Années Joué se déroulent du vendredi 31 mai au 2 juin. Pendant trois jours, plus de 300 artistes vont se produire, de 34 compagnies. 84 représentations sont prévues. Théâtre, musique, marionnettes, cirque, acrobatie, magie, danse, les arts de la rue vont rythmer la vie des la deuxième plus grande ville d'Indre-et-Loire. En 2018, pour la 21ème édition, les organisateurs avaient estimé à 50.000 le nombre de spectateurs, de quoi en faire largement le premier festival des arts de la rue de la région Centre-Val de Loire qui se déroule sur 13 sites autour et dans le parc de la Rabière.

Plan des lieux où sont visibles les représentations des Années Joué 2019 - @AnnéesJoué

Pour ne rien manquer des spectacles, le festival a créé spécialement pour l'événement une application pour téléphone portable, gratuite, disponible sur Apple et Android.

Programmation du vendredi 31 mai

Le programme des Années Joué du vendredi 31 mai - @LesAnnéesJoué

Programmation du samedi 1er juin

Le programme des Années Joué du 1er juin - @LesAnnéesJoué

Programmation du dimanche 2 juin