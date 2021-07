Joué-les-Tours : pas de feu d'artifice le 13 juillet

La municipalité de Joué-les-Tours annonce que le traditionnel feu d’artifice de la Fête nationale n’aura pas lieu cet été, le 13 juillet 2021.

Avec le contexte sanitaire et les restrictions liées à la limitation des rassemblements sur l’espace public, la Ville de Joué-lès-Tours a décidé de ne pas organiser le traditionnel feu d’artifice, d’ordinaire tiré sur le Lac des Bretonnières.

La Ville de Joué-lès-Tours donne rendez-vous aux Jocondiens et à l’ensemble des habitants de la Métropole pour l’été des Années Joué, du 8 au 18 juillet et pour les deux soirées cinéma Drive-in des 22 et 23 juillet prochains