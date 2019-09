Joué-lès-Tours : Paul Personne en concert le 5 novembre 2019

Guitariste de génie, reconnu par les plus grands, Paul Personne a su cultiver sa différence, il sera à Joué-lès-Tours le mardi 5 novembre 2019. Après plus de 30 ans de carrière, il est de retour avec "Funambule" (ou tentative de survie en milieu hostile).

Joué-lès-Tours, France

En 1993, il se produit deux soirées de suite à l’Olympia en janvier, avant de partir pour une tournée de deux mois. Il revient à Paris à La Cigale pour deux concerts en février et participe à l'enregistrement du disque d'Eddy Mitchell Rio Grande, puis se produit aux Francofolies pour une spéciale Fête à Paul Personne. Il joue également avec Johnny Hallyday durant ses concerts au Parc des princes, sur Excuse-moi partenaire (auquel s'ajoute Eddy Mitchell) et La Musique que j'aime. En 1994, il sort l'album Rêve sidéral d'un naïf idéal. Pour la première fois, il travaille avec un producteur anglais, Ian Taylor, qui a déjà produit Gary Moore et Bob Dylan) ou, en France, Eddy Mitchell (Rio Grande). Boris Bergman et les musiciens de la tournée de 1993 sont au rendez-vous. Les années suivantes sont ponctuées par les albums et les tournées. Instantanés sort en 1996, produit par Ian Taylor, et rassemblant des amis comme Boris Bergman, Jean-Louis Aubert, le comédien Richard Bohringer ou Christian Dupont. En 2000 sort Patchwork Electrique, enregistré avec des musiciens anglo-saxons, dont certains ont joué avec Iggy Pop ou Eagle-Eye Cherry. En 2016, l'album Lost in Paris Blues Band regroupe différents guitaristes français et internationaux, dont le bluesman américain Robben Ford.

Le 31 mai 2019 parait l'album Funambule (Ou Tentative De Survie En Milieu Hostile). Sur cet album il est accompagné de Guillaume Destarac à la batterie, Christophe Garreau à la basse, Mike Lattrell aux claviers, Olivier Lanneluc aux arrangements cordes et cuivres, au Fender Rhodes et à l’orgue Hammond et Gloria H.Gravalos Villette aux choeurs.

Mardi 5 novembre 2019 à 20h - Espace Malraux à Joué-lès-Tours

Places de 36€ à 43€.

