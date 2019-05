Joué-les-Tours : pavillon bleu pour le Lac des Bretonnières

Joué-lès-Tours, France

Le palmarès 2019 du Label Pavillon Bleu a été dévoilé ce mercredi. Il récompense et valorise chaque année les ports de plaisance et les communes engagés dans une démarche d'excellence environnementale et répondant à des critères bien spécifiques en matière de gestion de l'eau, de gestion des déchets et d'éducation à l'environnement. Cette année encore, c'est la baignade des Bretonnières à Joué-les-Tours qui est labellisée pour la 7ème année consécutive. C'est le seul lieu de baignade a obtenir le label Pavillon Bleu. En Région Centre, le lac d'Eguzon-Chambon dans l'Indre est aussi distingué tout comme la plage de loisirs de Villiers-sur-Loir dans le Loir-et-Cher.

Ce label "Pavillon Bleu" ne signifie pas que les autres sites de baignade en Touraine, ne sont pas de qualité. Chaque année en effet, l'ARS (Agence régionale de santé) Centre-Val de Loire donne la liste de sites de baignade ouverts au public de la région et dont la qualité de l'eau est contrôlée. On en comptait 42 en 2017 en Centre-Val-de-Loire.



En 2019, il y a 295 labellisés au niveau national : 107 ports, 395 plages sur 188 commune