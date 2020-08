Joué-les-Tours : projection de deux films sur le modèle du drive-in

A Joué-les-Tours, il sera possible le temps de deux soirées d'assister gratuitement à la projection d'un film depuis sa voiture, sur le modèle du drive-in américain. Pendant deux soirs, vendredi 21 août et samedi 22 août, deux séances de cinéma seront proposées sur le parking du Leclerc de Joué-les-Tours.

Pour la municipalité, c'est l'occasion de faire sortir les habitants tout en respectant les mesures sanitaires. Caroline Chalopin, adjointe à la Culture et au Rayonnement de la Ville : "Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu partir en vacances ou qui ont fait le choix de ne pas partir. Cette soirée c'est l'occasion de leur proposer quelque-chose de spécial, un peu hors du temps, tout en respectant les consignes sanitaires."

Rocketman et Spiderman au programme

Pour la projection, la municipalité a mis en place une fréquence temporaire qui permettra de diffuser le son depuis les postes de radio. En plus, une équipe de dépanneurs sera sur place en cas de panne des véhicules.

Cette initiative a pour but de proposer une sortie aux Jocondiens et en aucun cas de concurrencer les cinémas locaux : "L'idée c'est d'amener les gens vers le cinéma. Cela peut-être une première étape. _On veut encourager les gens à retourner au cinéma_, car c'est un secteur qui en a besoin. C'est une autre forme d'accès au cinéma".

La toile louée pour l'occasion fait 9 mètres de haut pour 15 mètres de large. 200 véhicules pourront assister à la projection. © Radio France - Ariel Ponsot

Dans ce but, les organisateurs ont retenu deux films : Rocketman, le biopic sur Elton John, et Spiderman far from Home, deux films de l'année dernière pour ne pas faire de l'ombre aux cinémas sur les sorties récentes.

Pour réserver sa place, il faut passer par le site de la mairie de Joué-les-Tours : https://www.jouelestours.fr/drive-in/.

La séance débutera à 22h mais il est conseillé d'arriver à 20h30.