Joué-les-Tours : un air de liberté flotte autour du bassin extérieur du centre aquatique Bulle d'O

Le bassin extérieur du centre aquatique Bulle d'O, à Joué-les-Tours, accueille à nouveau le public depuis le 1er avril. Il n'y a plus aucun créneau de nage disponible avant début mai. En revanche, la moitié des créneaux réservés aux familles sont encore libres.

Le soleil, les bruits de l'eau, on en oublierait presque la pandémie, mais pourtant, les mesures sanitaires sont nombreuses : pas plus de 6 nageurs par ligne, donc pas plus de 30 personnes en même temps dans le bassin de 25 mètres. Les baigneurs doivent obligatoirement réserver un créneau de deux heures avant de venir, et ne pas se regrouper sans masque au bord du bassin. Des contraintes qui n'enlèvent rien au plaisir de Babeth, frustrée depuis des mois des trois séances de nage hebdomadaires qu'elle pratiquait auparavant : "ça fait énormément de bien. On fait travailler tous les muscles, et puis le contact avec l'eau, ça manquait. En plus, on est content, avec mon mari, parce qu'on n'a pas trop perdu (rires)".

Plus aucun créneau de nage avant début mai. En revanche il reste des places pendant les créneaux Famille

Tous les créneaux pour la nage sont pris jusqu'au 4 mai. En revanche, il reste des places pour les familles. Les créneaux qui leur sont réservés sont plus nombreux pendant les vacances, et environ 50% d'entre eux sont encore disponibles, comme l'explique Emmanuel Bouquet, responsable du centre aquatique Bulle d'O : "On a ouvert des créneaux Famille supplémentaires, tous les après-midi, de 14H30 à 16H. A ce moment-là, il n'y a pas de ligne d'eau dans les bassins donc c'est vraiment de la détente et du jeu en famille, avec une jauge limitée à 78 personnes dans le bassin".

Le bémol, c'est que, selon la réglementation en vigueur, les créneaux nage et famille sont réservés aux gens qui vivent à moins de 10 kilomètres. Seules les personnes licenciées en club peuvent venir de 30 kilomètres maximum, les mercredis et samedis après-midi, quand le bassin extérieur leur est réservé.

Tous les points de contact désinfectés entre chaque créneau réservé

Trois fois par jour, les vestiaires, les douches, les sols et les poignées de porte sont désinfectés. Pour recevoir l'autorisation d'ouvrir sa piscine extérieure à ce moment de la saison, la municipalité de Joué-les-Tours a dû solliciter la Préfecture d'Indre-et-Loire, comme l'explique Judicael Osmond, adjoint-au-maire chargé des sports et des associations. "Les bassins extérieurs peuvent être référencés sous différentes formes administratives. Au moment de la construction de Bulle d'O, notre bassin n'avait pas vraiment été classé dans la catégorie des bassins de plein air. La Préfecture nous a rapidement donné son accord pour changer de référencement, ce qui nous a permis d'ouvrir, pour notre plus grande satisfaction et celle de nos clients".

Les bassins intérieurs, eux, sont réservés aux publics prioritaires (par exemple, des sportifs de haut niveau, des personnes en formation universitaire ou professionnelle ou des personnes avec une prescription médicale APA).

Les réservations pour le bassin extérieur de la piscine Bulle d'O se font par téléphone au 02 47 40 24 80 ou par internet.