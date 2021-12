A trois semaines de Noël, quels sont les jouets qui ont le plus de chances de se retrouver au pied du sapin ? Cette année, les poupées mannequin, Pokémon ou Harry Potter font toujours recette, tout comme les jeux de société. Pour la première fois, le groupe Joué Club édite un catalogue pour adultes.

Jouets de Noël : poupées, super-héros et jeux de société en tête des ventes cette année

Pour Noël cette année, de très nombreux enfants trouveront, au pied du sapin, des poupées Barbie, des jouets estampillés Pokémon ou Harry Potter, ou encore des jouets de société classiques comme le Puissance 4, Docteur Maboul ou Qui-est-ce? Alors que la course aux cadeaux a commencé tôt cette année, en raison des risques de rupture de stocks, le groupe Joué Club nous détaille les tendances de cette année, et les dix jouets les plus vendus dans ses magasins la semaine dernière.

Barbie en tête

En tête du Top 10 des jouets les plus vendus, Barbie "Tresses magiques", qui devrait se trouver dans les souliers de nombreux enfants cette année.

Les jeux de société en force

Avec cinq références dans le Top 10 cette semaine, la catégorie des jeux de société "confirme sa position de catégorie la plus vendue en France depuis le début de l'année", note Joué Club.

Harry Potter et Pokémon, licences stars

Harry Potter, avec le Cabinet de curiosité papèterie présent dans ce Top 10, confirme "la bonne dynamique de cette licence, qui est n°2 en France derrière Pokemon", indique Joué Club. Les mangas ont également toujours beaucoup de succès, avec les figurines Naruto, en 9e position du classement.

Jouets en bois et Made in France en très forte croissance

Autre tendance lourde, les jouets en bois, "dont les ventes connaissent une croissance de 15% cette année", indique Franck Mathais, le porte-parole de Joué Club. Les jouets fabriqués en France se vendent également très bien, avec une croissance de 10% sur l'année, dévoile également le porte-parole.

Pour la première fois, un catalogue de jouets pour adultes

Cette année, Joué Club a également innové, avec un catalogue d'idées cadeaux pour ados et adultes, une première. Il est diffusé depuis le 1er décembre. "20% des jouets achetés par les adultes le sont pour eux-mêmes", explique Franck Mathais, le porte-parole du groupe. "Les enfants ont leur catalogue de Noël, là, on fait la même chose pour les adultes, qui ont aussi besoin d'idées cadeaux", explique-t-il.

"Le catalogue propose des jeux de société, des jeux d'ambiance, des univers autour des super-héros Marvel, d'Harry Potter, ou encore des Pokémon et des collections, avec les figurines." En un mot, l'enseigne joue sur la nostalgie.

Le catalogue met aussi en avant des jeux de construction pour adultes, proposés par les marques Playmobil ou encore Lego, qui propose des jouets technologiques, des voitures, des vaisseaux, des monuments, des tableaux décoratifs, ou encore des compositions florales. "Les adultes sont une population désormais considérée par les fabricants et par Joué Club" se réjouit le porte-parole.

Le Top 10 des jouets de Noël chez Joué Club cette semaine

1. La Barbie tresses magiques de Mattel

La Barbie Tresses magiques de Mattel. - Joué Club

2.Docteur Maboul

Docteur Maboul - Hasbro

3.Coffret Pokémon Raichu GX SL 3,5

Le coffret Pokémon Raichu - Asmodee

4.Skyjo

Skyjo - Black Rock Games

5.Puissance 4

Puissance 4 - Hasbro

6.Qui est-ce ?

Qui est-ce ? - Hasbro

7.Le cabinet de curiosité papeterie Harry Potter

Le cabinet de curiosité papeterie Harry Potter. - D'Arpège

8.La poupée LOL surprise OMG Core

La poupée LOL surprise OMG Core - MGA Entertainment

9.La figurine Naruto - Anime Heroes

Les figurines Naruto - Anime Heroes - Bandai

10.La ceinture Pokéball