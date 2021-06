Jour de gloire pour El Rafi dans les arènes de Nîmes

Il est un peu moins de 20 heures. Les deux mouchoirs blancs sont sortis. Pour El Rafi cela signifie le triomphe absolu avec la sortie par la porte des Consuls. Le scénario parfait pour le jeune Nîmois qui officiait pour la première fois en tant que matador de toros dans les arènes de sa ville. A 21 ans, El Rafi vient de vivre la semaine la plus folle de sa vie. Il savoure : "J'avais beaucoup de pression. Pour mon alternative j'avais coupé une oreille et aujourd'hui je voulais faire mieux. C'est chose faite et je remercie les Nîmois pour tout l'amour qu'ils m'ont donné. Franchement je ne pouvais pas rêver mieux".

Oh oui il peut rêver éveiller le gamin et il ne le doit qu'à lui même. Déjà plein d'envie face à un premier toro sans grandes qualités, El Rafi comprend tout de suite que son second exemplaire peut lui apporter le triomphe. Il ne laissera pas passer sa chance. Dès la réception à la cape, il finit de mettre dans sa poche un public qui n'a déjà d'yeux que pour lui. Il emmène avec lui les spectateurs dans une faena à la fois pleine de vibration, de maitrise et d'art. Il ne reste plus qu'a conclure à l'épée. Une entière efficace finira de renverser les gradins. El Rafi matador de toros vient peut-être d'entrer dans l'Histoire de Nîmes.