Jour de réouverture pour Walygator à Maizières-les-Metz

Anaconda, Monster, Dino Raft, Mistral... Les attractions emblématiques de Walygator seront au rendez-vous ce samedi 12 juin pour le premier jour d'ouverture d'une saison encore marquée et tronquée par l'épidémie de Covid-19.

Entrée du parc d'attraction Walygator à Maizières-les-Metz (Moselle) © Radio France - Clément Lhuillier

Pas de pass sanitaire mais une jauge maximale en juin

Cette année, le parc de Maizières-les-Metz n'ouvrira que 87 jours, contre 113 en année normale (mais 75 l'an passé). Les visiteurs n'auront pas besoin de pass sanitaire, juste d'un masque et de mains propres. Et la jauge est limitée à 5.000 visiteurs par jour jusqu'à la fin du mois de juin. Elle sera levée si les conditions sanitaires le permettent. Seules les attractions intérieures resteront fermées durant cette période, comme le Manoir hanté, la Sheriff Academy ou le Baby Park. Le spectacle du magicien illusionniste Tim Silver commencera le 3 juillet. Le G-lock ne redémarrera pas dans l'immédiat non plus, mais pour des raisons techniques.

Parc d'attraction Walygator Grand Est (Moselle), vue sur l'Anaconda © Radio France - Clément Lhuillier

Nouvelle mascotte et panneaux solaires

Malgré une perte de chiffre d'affaire de 45% en 2020, Walygator n'augmente pas ses tarifs (27 euros la journée adulte, 22 euros pour les enfants, et les pass annuels). Le parc a profité de la fermeture imposée pour poursuivre les rénovations de ses attractions et de ses espaces thématiques. Un nouveau logo et une nouvelle charte graphique se mettent également peu à peu en place, tout comme la mascotte Waly qui a été relookée.

On espère avoir beaucoup plus de visiteurs, on espère que les gens vont jouer la carte du tourisme régional et local - Laurent Muller, directeur de Walygator

La nouvelle mascotte Waly et le directeur de Walygator Laurent Muller © Radio France - Clément Lhuillier

Enfin, nouveauté à venir : la couverture du parking par des "ombrières". Les places de stationnement seront couvertes par des toits surmontés de 30.000 panneaux solaires. Walygator a passé un marché avec une société à qui elle louera les emplacement et l'énergie produite sera revendue.

Le parc ouvrira chaque week-end de juin ainsi que les 23 et 30 juin (10h30-17h30) et chaque jour durant les vacances d'été à partir du 3 juillet (10h30-18h).