Journal des Eurockéennes 2019, épisode 5 : Angèle fait le plein, le risque d'orage s'éloigne

Angèle, Mass Hysteria ou encore Jain ont fait le plein pour cette troisième journée des Eurockéennes. Les festivaliers font quelques vocalises à l'approche du concert de métal de Mass Hystéria, et les orages s'éloignent progressivement. Voici résumé en 2'30'' chrono, l'essentiel des infos du jour. Le Journal des Eurockéennes est à écouter tous les jours jusqu'à lundi à 8h15 sur France Bleu Belfort Montbéliard.

La chanteuse Angèle fait carton plein sous le chapiteau Greenroom

La révélation des victoires de la musique 2019 a fait une entrée remarquée aux Eurockéennes de Belfort. Le chapiteau Greenroom était bien trop petit pour accueillir le public venu voir l'interprète de "Tout oublier".

La nouvelle génération française du hip-hop a été aussi très applaudie lors de cette troisième soirée, à l'image des concerts du jeune prodige Georgio et de la talentueuse Aloïse Sauvage.

Quand les festivaliers nous apprennent à chanter du métal

Les Eurockéennes, c'est de la pop, du rap, du rock, et aussi du métal avec un groupe ce samedi au programme : le groupe français Mass Hysteria. 5 hommes des guitares en furie, une batterie énergique, et une voix surtout.

Le groupe Mass Hysteria aux Eurockéennes 2019 © Maxppp - Lionel Vadam

Michael donne quelques conseils pour s'essayer à ce style de chanson très particulier : "Il faut bien plaquer la voix au niveau du ventre et il faut balancer le son! Il y a plusieurs façons d'aborder le chant saturé, il y a beaucoup de nuances. Certains vont aller vers le symphonique par exemple, le style opéra. Il y a toujours une bonne énergie et une bonne ambiance".

Michael et Louis, festivaliers, à l'approche du concert du groupe de métal Mass Hystéria © Radio France - Wassilla Guittoune

4000 vélos chaque jour sur la presqu'île du Malsaucy

Pour se rendre sur le site des Eurockéennes, les festivaliers ont accès à un parking à vélo gratuit. C'est l'association de gestion des activités socio-culturelle de Bavans qui assure le gardiennage depuis 3 ans : 16 000 vélos sont ainsi accueillis durant le festival. L'association assure également les réparations : _"_On en est à une soixantaine de chambres à air de changées, sans compter les rustines. On répare aussi les chaînes ou les freins cassés" témoigne Dominique Mielle, le vice-président de l'association.

Les membres du parking à vélo, entourés de festivaliers © Radio France - Wassilla Guittoune

Le risque d'orage s'éloigne

En toute fin de soirée ce samedi, vers 2h30, le concert électro de Thylacine a dû être interrompu quelques minutes avant la fin à cause du risque d’orage et de grêle. Le Territoire de Belfort avait été placé en vigilance orange.

Les orages menacent encore ce dimanche matin. Le personnel du festival est plus que jamais mobilisé assure Hervé Casteran, le chargé de communication des Eurockéennes : "On est très attentifs au bulletin météo. Ce que l'on redoute le plus c'est la grêle et le vent. C'est ce qui est le plus menaçant pour un organisateur de festival. Le vent a tendance à fragiliser les structures à faire envoler des choses qui peuvent blesser des personnes. La grêle peut directement impacter le festivalier, le public", explique-t-il.

"Dans l'histoire du festival, sur les 31 éditions, il y a eu celle de 2001 qui reste dans les mémoires, avec l'annulation d'une journée avec un orage très fort. On n'en a pas eu depuis. Nous, l'objectif c'est de sécuriser la zone, et de bien communiquer sur les conduites à adopter lorsqu'on a un phénomène météorologique imprévisible et fort", insiste Hervé Casteran.