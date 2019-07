Le Journal des Eurockéennes 2019, épisode 6 : les festivaliers font leurs adieux

Belfort, France

Stray Cats, Christine and the Queens ou encore The Smashing Pumpkins ont clôturé cette dernière journée des Eurockéennes de Belfort ce dimanche. Julie, festivalière, découvre comment utiliser le "pisse-debout", et Jasper, berger malinois de 8 ans a arrêté des consommateurs de stupéfiants sur le site de la presqu'île du Malsaucy. Voici résumé en 2'30'' chrono, l'essentiel des infos du jour.

Stray Cats rappelle des souvenirs de jeunesse

Le groupe de rockabilly fêtent leurs 40 ans cette année. Un anniversaire dignement célébré par les festivaliers : _"je les écoute depuis que j'ai 14 ans. C'est le vrai rock'nroll_, des gars qui sont humbles et qui restent humbles. C'est pour eux que je suis venu ici, et j'arrive de Paris" expliquent Agnès et Christian.

Autre temps fort de cette dernière soirée : Christine and the Queens, reine de l'électro-pop, sur la Grande Scène du festival. Depuis la sortie de son premier album, il y a cinq ans, l'artiste a été nommée à cinq reprises aux Victoire de la musique 2015.

Le show de Chris aux Eurockéennes 2019. © Maxppp - Lionel Vadam

Des adieux poignants

Le dimanche signe la fin du festival, comme pour Lou et Celeste. L'une habite Clerval, l'autre Paris. Les deux copines, étudiantes, se retrouvent sur le site des Eurockéennes et revivent leur amitié le temps du festival : "Ça va nous manquer, là de rentrer chez soi toute seule, c'est triste" explique Lou. Pour Céléste, "les Eurockéeennes, c'est pas juste des concerts, c'est la convivialité. _Hier, on a emmené une copine sur de l'électro alors qu'elle n'aime pas ça : elle a dansé le madison dessus et elle à kiffé_, c'était trop bien, ce sont des souvenirs mémorables. On reviendra l'an prochain".

Les festivaliers quittent le camping des Eurockéennes © Radio France - Wassilla Guittoune

Jasper, gendarme franc-comtois, a reniflé les festivaliers

Jasper, berger malinois de 8 ans a réussi à détecter près de 200 fois, sur les 4 jours d'Eurockéennes, des substances illicites sur les festivaliers. Le chien du groupe d'investigation cynophile de Valdahon a ainsi pu retrouver de l'ecstasy, de la kétamine, de la cocaïne ou encore du cannabis. En fonction de la quantité saisie, les personnes mises en cause payent une amende, faire l'objet d'une ordonnance pénale ou auront à s'expliquer devant le tribunal correctionnel.

Jasper, 8 ans au service de la gendarmerie de Franche-Comté © Radio France - Wassilla Guittoune

