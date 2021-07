En IMAGES - L'été au réservoir de Grosbois-en-Montagne, '"ici on oublie nos soucis, c'est un lieu magique"

Le soleil et les grosses chaleurs sont de retour en Côte-d'Or ce jeudi 22 juillet 2021 du coup les plans d'eau sont prisés par les vacanciers, comme à Grosbois-en-Montagne. le lac artificiel créé par le barrage, attire chaque été de nombreux vacanciers car c'est une vraie bouffée d'oxygène dans un quotidien éprouvé par la crise sanitaire.

Le plan d'eau de Grosbois-en-Montagne ce jeudi 22 juillet 2021, sous le soleil. © Radio France - Stéphanie Perenon

Ces deux copines sont venues se détendre à Grosbois-en-Montagne, histoire d'oublier le contexte sanitaire et de profiter de la météo estivale. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une bouffée d'air frais et de soleil

"C'est super bien, et au moins ici pas besoin de penser au masque et tout le reste", savourent ces deux copines prêtes à se jeter à l'eau, balle à la main. Un peu plus loin, Yann et sa fille Tamara, profitent du soleil, séance bronzette avant de retourner à l'eau pour eux qui rentrent tout juste de Bretagne. "Pas de chance cette année, ce n'était pas la bonne semaine mais maintenant on profite ici à Grosbois!"

Sur la plage ou dans l'eau, les vacanciers profitent du plan d'eau de Grosbois-en-Montagne, ce jeudi 22 juillet 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

Et sur la plage aussi les activités ne manquent pas à Grosbois-en-Montagne, juillet 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

Baignade surveillée tous les jours

Même Joris, le surveillant de baignade savoure cette météo enfin estivale, "en juillet je venais même les jours de pluie pour surveiller les poules d'eau", rigole-t-il. "C'est quand même plus sympa avec le soleil, les gens viennent nous voir, nous demander la température de l'eau." Il travaille tout l'été ici, à surveiller le plan d'eau, chaque après-midi de la semaine et les weekends avec un autre collègue.

Joris est surveillant tout l'été à Grosbois-en-Montagne. © Radio France - Stéphanie Perenon

A la buvette aussi on savoure cette météo estivale, entre amis, autour de Couette (à gauche), l'une des responsables de la buvette à Grosbois-en-Montagne. © Radio France - Stéphanie Perenon

"Ici on oublie nos soucis, c'est un lieu magique" - une habituée de Grosbois

Un vrai coin de paradis, pour Ninou, une habituée des lieux depuis deux ans, "quand on arrive ici on oublie nos soucis, c'est un lieu magique alors on en profite."

Ce que confirme Couette, l'une des responsables de la buvette, "on a une saison qui démarre tard avec la météo, mais les gens n'attendaient que ça, le soleil et un vent de liberté. Ici c'est vrai on est veinards car on est un peu hors du temps."