Journée de la francophonie : plutôt pain au chocolat ou chocolatine ?

Mathieu Avanzi est maître de conférence à l’Université Paris-Sorbonne. À l’occasion de la journée de la francophonie ce mercredi 20 mars, il revient pour France Bleu sur les différences linguistiques entre les régions.

"Il y a une vraie barrière Nord/Sud et Est/Ouest en France". Débaucher, serpillère, broc d'eau... Chaque territoire a son vocabulaire propre. Mathieu Avanzi est maître de conférence à l'Université Paris-Sorbonne et tient le blog Français de nos régions. Pour ses recherches, il a mis au point un questionnaire où il recense ces différences linguistiques.

Plus de 15 000 personnes ont déjà renseigné leurs habitudes. Parmi les oppositions : quignon de pain contre croûton, crayon de papier versus crayon de bois, broc et pichet ou encore la sempiternelle bataille entre le pain au chocolat et la chocolatine.

La règle : ne pas passer pour un étranger

"Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise prononciation. Le bon mot, le bon accent, c’est celui de l’endroit où vous vous situez. Il faut s’adapter." Le linguiste est plutôt conciliant : si pour certains, on ne prononce pas “lait” comme "les", il ne faut pas blâmer pour autant ceux qui prononcent "é" dans les deux cas. "Les dictionnaires commencent à préciser différentes prononciations au sein de leurs pages pour ne vexer personne".

🍝🐾Faites-vous la différence, quand vous parlez, entre le mot #pâte et le mot #patte ? pic.twitter.com/zDcTkNkDoe — Mathieu Avanzi (@MathieuAvanzi) March 10, 2019

"Certains mots ou certaines prononciations restent encore des mystères" confie Mathieu Avanzi. "Le Sud par exemple parlait historiquement Occitan, mais il n’y a pas de raison scientifique particulière qui explique leur accent." Le chercheur met en avant le rôle de l’école et du professeur dans la diffusion d’un terme particulier.