Journée de la francophonie : seum, pantalon, cric... Quelles sont les origines du français ?

Depuis 1988, la journée de la francophonie célèbre tous les 20 mars l'histoire et la diversité du français à travers le monde. À cette occasion, Jean Pruvost, lexicologue, revient sur les origines de notre langue pour France Bleu.

Gaulois, latin et germanique... Ce sont les principales influences de la langue française quand elle naît au IXe siècle. Un document de 842, Les Sermons de Strasbourg, serait le premier texte connu à ce jour. À cette époque, la langue s'imprègne un peu de la langue celte, garde beaucoup d'influences des Romains et contient un millier de mots germaniques.

Depuis, le vocabulaire continue d'évoluer : les scientifiques parlent aujourd'hui d'"emprunts" aux langues normande, arabe, italienne et anglaise.

"La langue française, c'est une longue histoire" confie Jean Pruvost, professeur émérite en lexicologie et histoire de la langue française à l'Université de Cergy-Pontoise. "Fou des dictionnaires et des mots" comme il aime à se décrire, il est l'auteur du livre Les secrets des mots aux éditions Librairie Vuibert.

Une langue vieille de 10.000 ans

"Avant le grec et le latin, le français naît il y a plus de 10 000 ans avec l'Indo-européen : une tribu qui se situe sans doute en Oural. Certains disent en Turquie, en tout cas à mi-chemin entre l'Inde et l'Europe. Les siècles étant, elle a voyagé simultanément vers ces deux régions du monde. Ça a donné des langues que l'on croit différentes mais qui sont en vérité très proches dans leur structure. Les langues romanes et le grec sont aussi issus de ce passé, comme les langues celtiques et germaniques. Notre français se situe dans cette famille."

Depuis, les Celtes, dont les Gaulois font partie, nous ont laissés une centaine de mots. Pas plus car ils communiquaient uniquement à l'oral. Comme il était écrit, le latin a emporté la bataille des mots.

Au Ve siècle, les Germains profitent de la décadence romaine pour conquérir la langue française. Les Francs traversent le Rhin avec Clovis et donne son nom à notre futur pays : "France".

Et aujourd'hui ?

Au quotidien, les mots employés vont encore piocher dans cette histoire. Les plus courants ont d'autres origines : Jean Pruvost rappelle l'influence de la colonisation, de la décolonisation puis des vagues de migration sur notre vocabulaire. Il ajoute à cela la musique : "le rap fait entrer dans nos usages des mots arabes comme 'seum'".

Moustache, pantalon ou façade... Certains noms français tireraient leur origine de l'italien. Un héritage de Catherine de Médicis et des rois italiens qui se sont succédé à la tête du pays au XVIe siècle.

L'arrivée de l'anglais dans notre langue est plus récente. D'après Jean Pruvost, elle date du XIXe siècle. Le rapprochement de la France et des États-Unis au XXe, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'essor économique du pays ont contribué à faire entrer des anglicismes dans notre langue.