Carton plein pour la journée de détection au Centre de formation du Racing Club de Strasbourg

Le Racing Club de Strasbourg est victime de son succès. Le Centre de Formation organisait ce mercredi une journée de détection pour les jeunes. Il y avait deux fois plus d'enfants que l'année dernière, le parcours du Racing qui flirte avec la Ligue 1 pourrait expliquer cet engouement.

286 jeunes ont participé cette année à la journée de détection au Centre de Formation du Racing Club de Strasbourg. C'est deux fois plus de participants que l'année dernière. Thierry Brand, le directeur adjoint du centre de formation, se réjouit de ce succès : "Il y a le parcours de notre équipe première qui flirte avec la Ligue 1 qui est pour beaucoup et il y a l'évolution du club qui se structure petit à petit comme un grand club professionnel."

Le Racing : un modèle pour cette génération

Les enfants étaient accompagnés par leurs parents, des fervents supporteurs du Racing Club de Strasbourg qui n'ont qu'une envie transmettre leur passion à leurs enfants. D'ailleurs ce ne sont pas les enfants qui semblent les plus stressés mais bien les parents sur le bord du terrain. La sélection risque d'être rude, il y a deux fois plus d'enfants que l'année dernière, ce qui inquiète un peu Billel, qui est venu avec son fils "il y en a trop mais bon je fais confiance à mon fils il aura sa place normalement." Tous les parents présents espèrent une seule chose que leur enfant soit sélectionné dans le célèbre Racing Club de Strasbourg. Ce serait une fierté pour Billel : "Tous les parents, ils sont de ma génération à peu près. On a tous suivi le Racing dans les années 80 avec une très bonne équipe et c'est resté dans le cœur et là on amène nos enfants ici pour qu'ils découvrent ça."

Les parents sont aux petits soins avec leur progéniture comme Romuald qui ne quitte pas son fils des yeux : "On est toujours avec eux faut les motiver, faut être avec eux, ils ont besoin de ça" Son fils Marwann rêve d'intégrer la célèbre équipe du Bayern de Munich, ce qui n'étonne pas son papa : "Parce que c'est des grosses équipes qui sont très fortes. Les enfants s'identifient à ces équipes Barcelone, Real de Madrid, Bayern de Munich, ça les fait rêver." Mais le Racing reste quand même un modèle pour cette génération aussi, Marwann : "*_Ils sont quand même forts parce qu'ils ont des supers bons joueurs comme Boutaïb, ils baissent pas les bras à chaque fois,* ils se battent et les supporteurs ils sont bien aussi"_ Cette fois-ci les supporteurs du Racing ont encouragé leurs enfants et ils s'en sont donnés à cœur joie.