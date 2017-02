Journée du coeur à Strasbourg : on a testé la marche nordique

Pour la quatrième édition de la "journée du coeur", une séance de marche nordique sur parcours urbain a été proposée à Strasbourg. L'occasion de tester l'un des quatre parcours "Vitaboucle" au coeur du centre-ville, entre 6 et 10 km. Une demi-douzaine de marcheurs convaincus ont testé. Témoignages.

Pour avoir un coeur en bonne santé, faites du sport ! C'était le message à Strasbourg ce vendredi : la ville organisait sa quatrième édition de la "journée du coeur". Un atelier gratuit de marche nordique en centre-ville était proposé. La marche nordique se pratique avec des bâtons et depuis 2015, vous pouvez vous y essayer en ville : Strasbourg dispose d'une dizaine de parcours, entre 6 et 10km, destinés aux cyclistes et aux piétons, dont quatre dans le coeur de la capitale alsacienne. Ils ont été baptisés "Vitaboucle".

Si on veut se mettre ou se remettre au sport en douceur, la marche avec ou sans bâtons, c'est LE bon plan explique Joëlle Jolly, éducatrice sportive à la ville de Strasbourg et coach de l'atelier : "On n'a pas besoin d'équipement spécifique, les parcours sont accessibles 24 heures sur 24 et ponctués d'équipements pour faire du renforcement musculaire. Tout cela est gratuit, et s'il pleut, vous pouvez marcher sous un parapluie donc pas d'excuse !"

"La marche ne nécessite aucun équipement spécifique, à part un parapluie" Joëlle Joly

La marche nordique séduit de plus en plus

Ils sont une demi-douzaine environ, prêts à arpenter Strasbourg de fond en comble. Il y a Michel, le marcheur aguerri, qui a eu quelques problèmes de santé. Il pratique tous les jours, équipé de ses sacro-saints bâtons, fidèles compagnons de route depuis 30 ans : "Je me souviens : à l'époque, on se moquait de nous, on nous traitait de skieur... Aujourd'hui tout le monde utilise des bâtons, c'est très pratique, ça protège les genoux, ça amortit la marche... Je pratique tous les jours, mon médecin me l'a recommandé après des problèmes de santé."

Je perds plus de ventre en marchant qu'à vélo !

La marche, c'est une passion qu'il partage avec son épouse Danièle, sportive depuis ses plus jeunes années : "Moi quand j'avais 6 ans, je devais marcher un kilomètre et demi pour aller à l'école, j'y allais à pied, en vélo et plus grande en patins à roulettes et même en ski, donc les parcours Vitaboucle, ça ne me fait pas peur, au contraire c'est très agréable." Derrière eux, Anne est une débutante venue sans bâtons, elle est à la retraite depuis septembre, ça fait quelques mois seulement qu'elle pratique et elle est conquise : "Je perds plus de ventre en marchant rapidement qu'à vélo, je ne sais pas pourquoi."

Entendant cela, Joëlle Joly, la coach du groupe, en profite pour donner quelques conseils : "Quand vous marchez, pensez à rentrer le ventre, que votre nombril se colle à votre colonne vertébrale. Tenez-vous bien droit en regardant au loin, vous aurez moins mal au dos et vous respirerez mieux." Malgré leur motivation, les marcheurs n'ont tout de même pas testé les 4 parcours Vitaboucle du centre-ville en une journée, ça représente quand même 30 kilomètres, mais ils se promettent d'aller y planter leurs bâtons dans les mois qui viennent.