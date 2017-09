Journée du patrimoine à Pau : l'exposition des photos "interdites" de la grande guerre

La caserne Bernadotte à Pau accueille pour les journées du patrimoine l'exposition de 20 photos de la guerre 14/18. Elles ont toutes été censurées par l'armée à l'époque. Le témoignage poignant d'une guerre.

Dans le cadre des journées du patrimoine une exposition de photos passionnante est proposée à la caserne Bernadotte à Pau : "Les images interdites de la grande guerres". Il s'agit de montrer des photos prises pendant le conflit de 14/18 et qui ont été censurées par l'armée et les pouvoirs publics français de l'époque. Soit pour des raisons de secret défense, mais surtout pour ne pas saper le moral des troupes et des civils, et pour cacher l'horreur de ce conflit.

La violence des combats

Le pouvoir politique de l'époque a censuré la photo de ce soldat "trompette" mort dans la boue d'un champ de bataille dans l'Aisne. Cette exposition montre l'horreur et la violence des combats.

Offensive du 23 octobre dans l’Aisne. Un cadavre français. 23 octobre 1917 - Jacques RIDEL/ECPAD/Défense.

Une autre image choc de cette exposition : les bombardements allemands qui ont éventré les cimetières de fortune que les soldats français ont crées sur le front.

La terreur des vivants

Cette exposition montre aussi les vivants, les blessés. Les "gueules cassées". dans le regard de ceux qui ont survécu, on peut aussi lire l'effroi.

Le soldat Gilliot amputé des deux pieds étendu sur une chaise longue. 22 juin 1916. - Albert SAMAMA-CHIKLI/ECPAD/Défense.

Il y a également des images jugées "inconvenantes" par l'armée. Et notamment ce cliché qui montre un prisonnier allemand dans une tranchée française. On voit bien la complicité entre lui et ses gardiens.

Prisonnier allemand au milieu de nos soldats. 20 août 1917. - Albert SAMAMA-CHIKLI/ECPAD/Défense.

Une guerre d'un autre âge

Enfin il y a les photos qui ont été interdites parce qu'elles relevaient du "secret défense". Parce qu'elles en disaient trop sur le matériel ou la stratégie. Mais même dans ces photos, on comprend la condition du fantassin conscrit dans cette guerre. Comme ce dispositif blindé bien désuet pour protéger les soldats dont la mission était de placer des explosifs sous les barbelés allemands.

Bouclier Walter servant à aller poser des charges de poudre dans les réseaux de fils de fer ennemis, 1er nov 1916. - Pierre Pansier /ECPAD/Défense.

Cette exposition est visible à la caserne Bernadotte sur la place de Verdun à Pau, Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à midi et demi et de 14 à 16 heures.