Journées du Patrimoine : à Toulouse, la synagogue de la rue Palaprat a fait le plein

Pour la première fois, la Synagogue de la rue Palaprat, à Toulouse, a ouvert ses portes ce dimanche pour les Journées du Patrimoine. Et les toulousains ne se sont pas fait prier pour venir découvrir ce haut-lieu du judaisme.

C'est la plus ancienne synagogue de Toulouse : elle fête cette année ses 160 ans. Pourtant, si vous passez devant, vous ne la remarquerez peut-être pas. Seule une inscription en hébreu, qui orne la porte d'entrée, donne un indice sur ce lieu méconnu. Et il y avait la foule des grands jours, hier, pour la visiter.

Autant de monde dans la synagogue que pour Yom Kippour

"Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, sourit Pierre Lasry, l'administrateur du lieu. La synagogue n'a jamais été aussi pleine, il faut venir le jour de Yom Kippour pour voir ça !" Parmi les visiteurs, il y a des voisins, comme Dadou, qui habite à côté depuis 17 ans, mais n'y avait jamais mis les pieds : "Je suis ravie ! Je découvre une religion que je ne connaissais que par des amis. C'est petit, convivial : un bel endroit !".

Les visiteurs ont fait la queue, parfois sous la pluie, pour pouvoir visiter la synagogue de la rue Palaprat © Radio France - Nolwenn Quioc

Michèle, elle, est catholique. Elle est venue par curiosité pour les rites et prières juives. Et elle a eu de la chance, puisque le rabbin lui-même a accueilli les visiteurs. Et puis il y a Gérard, juif pratiquant, mais qui prie d'habitude à la Synagogue de la Cépière. "C'est mon beau-frère, qui n'est pas juif, qui m'a dit qu'il voulait venir ici.

Visiter une synagogue pour les journées du patrimoine, je ne pensais pas que c'était possible ! Mais c'est super. Je n'étais pas venu depuis très longtemps" précise Gérard, juif pratiquant à la synagogue de la Cépière.

Faire découvrir une religion ouverte sur le monde

Au delà du patrimoine bâti, c'est aussi un moyen de faire découvrir une tradition et une religion, et ce n'est pas anodin en ce moment explique Pierre Lasry : "L'actualité depuis 5 ans est dramatique pour les juifs de France. Et comme dit le dicton, l'ignorance est la source de bien des maux. On n'a pas envie d'être responsables d'une ignorance à notre encontre, on a envie de montrer qu'on est ouverts, qu'on ne cache rien, et on espère que moins d'ignorance entraînera moins d'antisémitisme". Un message qui a été entendu par des dizaines de toulousains.