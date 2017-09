Journée du patrimoine: une caverne d'Ali Baba des camions de pompiers à Privas

A l'occasion des journées du patrimoine, samedi et dimanche, l'Association Mémoire Sapeurs Pompiers Ardèche ouvre au public sa collection de camions de pompiers. Une centaine de modèles de 1937 à 1987.

Francis sait qu'il y aura beaucoup de travail pour remettre en état ce camion de 1937, un Berliet donné par le musée de Lyon et qui a brulé lors d'un incendie. Mais cette équipe de copains est passionnée. Et heureusement. Depuis 2002, ils ont rassemblé quelques 90 camions de pompiers mais ont dû changer de lieu trop souvent. Ils sont aujourd'hui installé dans une usine désaffectée, sans électricité. Juste un atelier le plus près possible des fenêtres pour avoir de la lumière.

Le plus vieux camion de pompier de la collection, un Berliet de 1937 © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Impossible d'accueillir le public

Dans ces conditions, il est impossible et interdit d'accueillir le public comme le souhaiterait l'association Mémoire Sapeurs Pompiers Ardèche. Alors ils se rattrapent pour les journées du patrimoine durant lesquelles les camions sont sortis sur la route pour permettre au public de les voir.

Une véritable caverne d'Ali Baba

Les camions sont rangés dans cet immense hangar. ils viennent de toute la France et sont réparés.

Une chenillette achetée par la commune de Coucouron (Ardèche) en 1972 pour les secours pendant l'hiver © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Ce camion de pompiers de l'après-guerre vient de Montpezat-sous-Bauzon (Ardèche) © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un camion de l'après-guerre de saint-Gervais-sur-Roubion (Drôme) © Radio France - Pierre-Jean Pluvy