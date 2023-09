Journée Européennes du Patrimoine : nos coups de cœur en Moselle

Les Journée Européennes du Patrimoine se déroulent ce week-end des 16 et 17 septembre 2023. Une 40e édition de l'événement placée sous le signe du "Patrimoine vivant" et du "Patrimoine du sport." L'occasion idéale pour découvrir ou redécouvrir quelques lieux emblématiques, originaux ou confidentiels en Moselle, dont voici une sélection.

Dites "Ouiii" à Thionville

Robe blanche et costume, église, mairie, mariage pour tous, cocktail et fête jusqu'au bout de la nuit… Le mariage aujourd'hui répond à certains codes que certains respectent à la lettre quand d'autres tentent de s'en affranchir par goût ou par obligation. Mais en a t-il toujours été ainsi ? L'exposition "Ouiii !!! Des siècles de mariages", à la Tour aux Puces à Thionville vous propose une plongée dans ce phénomène quasi universel qui existe depuis des siècles dans presque l'ensemble de civilisations. Y avait-il des petits fours de mammouth dans les mariages préhistoriques ? Infos et horaires ici.

Freyming-Merlebach et l'histoire minière du bassin houiller

Le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) ouvre exceptionnellement son site de Freyming-Merlebach, bâtiment emblématique de l'histoire minière du bassin houiller de Lorraine. Au programme : exposition de documents et de matériel ancien ou encore visite guidée de la chambre à fumées (qui servait à la formation et l'entrainement des secouristes de la mine). Découvrez également les missions actuelles de gestion de l'après- mine assurées par le BRGM. Le samedi 16 Septembre 2023 de 14h00 à 18h00.

Une première pour Sainte-Blandine

La chapelle Sainte-Blandine ouvre pour la première fois ses portes au public à l'occasion de ces JEP 2023. L'édifice, désacralisé après la fermeture de l'hôpital du même nom en 2021, est en pleine restauration pour accueillir à l'avenir des événements culturels. Construite en 1909, son architecture et sa décoration portent la marque des sculpteurs allemands de l'annexion. Au-delà de son aspect, elle tient une place particulière dans la mémoire des Messins. "L'hôpital Sainte-Blandine avait des spécialités telles que la gériatrie et les soins palliatifs. La chapelle a eu un rôle important pour accompagner la vie et la fin de vie des malades" témoigne son administrateur Philippe Cossalter. Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 13h00 à 19h00.

"So Kitsch" à Sarreguemines

Ils s'appellent Punch, Triton ou Barberousse. On les croirait directement tombés d'un grenier ou chinés au détour d'une brocante. Des pichets kitsch, en forme d'animaux ou d'humains, aux visages grotesques, exposés au Musée de la Faïence à Sarreguemines. Apparue vers 1880, cette production incontournable de la manufacture est tombée dans l’oubli après la Seconde Guerre mondiale. Cela irait pourtant tellement bien sur vos étagères ! Infos et horaires ici.

Le sport s'affiche aux Archives Départementales

Cette année les journées européennes du patrimoine sont placées sous le thème du sport. Les Archives Départementales à Saint-Julien-lès-Metz proposent donc une sélection de documents en lien avec l’histoire du sport en Moselle. A l’issue de la visite, ponctuée de jeux autour du sport, des surprises attendent les meilleurs athlètes. Infos et horaires ici.

Mais aussi…

L'incontournable Palais du Gouverneur Militaire, la Cathédrale Saint-Etienne et le bureau du maire de Metz, la Citadelle de Bitche, les ouvrages de la Ligne Maginot… Les Tribunaux de Metz, Thionville et Sarreguemines proposent des visites guidées pour connaitre les coulisses et les rouages de la justice. Les casernes de pompiers de toute la Moselle ouvrent également leur portes avec expositions et démonstrations de matériel d'hier et d'aujourd'hui.