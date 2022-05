Journée internationale de Star Wars, un icaunais raconte l'impact de la franchise sur lui

Le 4 mai, c'est la journée internationale de Star Wars. Parce que 4 mai, se dit en anglais "May the Fourth" (traduction : que la force). L'occasion pour nous de revenir sur l'énorme impact culturel qu'a eu cette saga, immensément célèbre, développée par George Lucas.

"Que la force soit avec toi". Que l'on soit fan de Star Wars ou pas, il faut reconnaître que cette phrase, nous la connaissons tous. C'est dire de l'impact culturel que la franchise Star Wars a eu dans le monde.

Choc visuel

Un premier film qui a marqué à vie Marc Poyet. Icaunais qui habite à Migennes, il organise notamment chaque année Migennes Collector, rassemblement annuel pour les fans de science fiction. Il avait 13 ans, lorsque le premier opus est sorti.

"On était à une époque où il n'y avait pas internet ni de réseaux sociaux. Où le cinéma se développait encore. Et là, on a un genre qui émerge, le Space Opera, avec des vaisseaux, des sabres lasers, et tout se passe dans l'espace. Le choc visuel a été immense" confie-t-il.

Star Wars a marqué à vie Marc Poyet.

J'ai commencé ma collection de figurines en 1978.

Star Wars a également innové avec la popularisation des produits dérivés : Marc Poyet en possède plusieurs centaines.

"J'ai commencé ma collection en 1978. J'ai acheté un petit C3PO, le robot. J'ai mis des années à terminer la première collection. Puis on se rend compte que c'est sans fin, alors j'ai arrêté. Aujourd'hui, j'en ai revendu, mis certains produits dans des cartons. Ceux que j'ai gardés sont exposés dans mon grenier", conclut-il.

Il faut savoir que Star Wars est une des franchises dont les produits dérivés sont les mieux vendus au monde : 30 milliards de dollars (27 million d'euros) générés depuis le premier opus en 1977. Un chiffre d'affaire trois fois supérieur à celui généré par les box offices.