Journée internationale du jeu vidéo : et si c'était ça, la solution pour sauver votre confinement?

En mars dernier, la moitié de la population mondiale se confine progressivement. Tous les pans de l'économie mondiale sont en crise. Tous? Non, un secteur résiste miraculeusement à la crise sanitaire. Le 20 mars sort Animal Crossing New Horizons, dernier épisode d'une franchise Nintendo dont le premier volet remonte à 2001. « C'est un jeu qui a beaucoup aidé, » explique Jérémy Matheossian, blogueur et streamer basé à Sainte-Feyre. Le jeu est dit "bac à sable", c'est-à-dire que les possibilités de jeu sont quasiment infinies. « On a un métier, on peut aller où on veut, faire des missions, même profiter du paysage, tout en ayant des libertés. » 3 jours après la sortie d'Animal Crossing New Horizons, près de 2 millions d'exemplaires sont vendus. 20 millions à la fin du mois de juin.

A 28 ans, Jérémy Matheossian joue depuis des années. Sous le pseudo de Modogameur, il est aussi blogueur, et streamer : il se filme pendant qu'il joue où teste du matériel, en direct sur Internet. « On a notre communauté, on s'en occupe, on donne rendez-vous aux abonnés sur Twitter, sur les plateformes de streaming. » Des plateformes de streaming qui marchent très bien depuis des années, et qui depuis le début de la crise sanitaire enregistrent des audiences record.

Le joueur solitaire et boutonneux, un cliché qui appartient à l'histoire

Le jeu vidéo est devenu une pratique collective. « On se donne rendez-vous à telle heure, sur n'importe quel jeu. » Pour Jérémy Matheossian, beaucoup de personnes s'en sont rendus compte en mars dernier. « Aujourd'hui la fibre optique se développe, ça a permis plein de choses, et le jeu réseau a permis de maintenir le lien. »

On est bien loin du cliché, malheureusement tenace, du joueur solitaire et boutonneux, « même si on nous y renvoie encore trop souvent. » L'image sociale des gamers s'affirme, et ça n'est pas trop tôt pour les passionnés. « C'est quand même dommage qu'il ait fallu attendre ces périodes pour savoir que le jeu vidéo avait des bienfaits psychologiques, » constate Jérémy Matheossian. En 2016, il fonde l'association Republic Of Players. Basée en Creuse depuis 2 ans, l'association rassemble une quarantaine de joueurs dans le département, et organise des événements autour du jeu vidéo, qu'il s'agisse de tournois ou de vide-greniers. Un travail de longue haleine avec un objectif, la démocratisation du jeu vidéo.

De plus en plus, le pari de Republic of players semble gagné. Les joueurs sont ravis, et l'industrie aussi. Cette année les éditeurs de jeu vidéo ont tous enregistré des bénéfices record.