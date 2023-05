Journée internationale Star Wars : Thierry et Angie, le couple de Jedi de Cambrai

Thierry est Obi-Wan Kenobi, maitre Jedi et ce mardi Angie a enfilé le costume d'un simple Jedi mais Twi ' lek avec des tentacules sur le crâne. La fan de Star Wars a d'autres tenues, du côté clair ou obscur de la force avec des costumes qu'elle réalise parfois elle même. Elle se souvient avoir été scotchée à 17 ans par le premier film en 1977

"C'était quelque chose d'absolument exceptionnel, on avait jamais vu ça, on s'en est pris plein la tête, plein les yeux"

Depuis cette fan inconditionnelle de science fiction a tout suivi, films, séries, elle n'a pas manqué un épisode, un bon moyen de s'évader pour elle " ce que je veux, c'est m'évader, imaginer, voir des choses complètement différentes, délirantes!".

Même engouement pour Thierry à l'époque, le gamin bercé par la passion de la science fiction de son père a aussi plongé dedans très vite : "ça parle de voyage, de planète, de combats, de guerre, de philosophie, de sagesse".

Et justement le couple apprécie la philosophie notamment des Jedi, "on dirait un peu des bouddhistes, il y a du zen, il y a un peu de tout qui se mélange".

Les amoureux ne se sont pas rencontrés grâce à Star Wars mais sur un salon d'une série de science fiction en Allemagne en 2005, et depuis ils ne sont plus quitté. Forcément avec leur passion commune, ils ont accumulé beaucoup de produits dérivés. Même s'ils ont commencé un tri, on trouve encore dans le salon, des figurines, tasses, verres, tableaux, et évidemment le légendaire sabre laser.

"Les étoiles dans les yeux des enfants"

En 2016 le couple Jedi a franchi un pas dans sa passion en se costumant lors de salons cosplay, et ils ont vite rejoint la 59° légion Star Wars dont ils sont devenus respectivement le président et la secrétaire. Ils multiplient les évènements, les salons dont les bénéfices sont reversés à des œuvres caritatives pour les enfants dans l'esprit du créateur de la saga Star Wars, Georges Lucas.

"C'est extraordinaire, surtout voir les yeux des enfants, les étoiles dans les yeux des enfants, ça n'a pas de prix"

Le couple de Jedi sera d'ailleurs samedi à Douai pour la journée de la force de 11h à 18h30.