Journée mondiale de la barbe : malgré le port du masque, les barbus font de la résistance à Châteauroux

C'est une journée au poil ! Ce samedi, on célèbre la journée mondiale de la barbe. Depuis plusieurs années, elle pousse de plus en plus et sous différentes formes sur le visage de la gent masculine. Malgré le port du masque, la barbe fait de la résistance et n'est pas prête d'être rasée !

Elle peut être piquante, douce, clairsemée ou encore très fournie... La BARBE ! Elle est célébrée ce samedi 5 septembre, c'est la journée mondiale de la barbe. Depuis plusieurs années, c'est devenu une mode incontournable, un véritable accessoire dont il faut prendre régulièrement soin.

Barbe et masque, "c'est compatible !"

Si la barbe est effectivement un accessoire de mode de plus en plus adopté par les hommes, un autre accessoire lui fait de l'ombre : le masque. "C'est vrai que ce n'est vraiment pas évident avec le masque, ça gratte et ça laisse des marques sur la barbe" selon Charly, barber à Châteauroux. Mais il existe des solutions selon le maître barbier, qui conseille notamment d'avoir toujours avec soi un petit peigne. "C'est pratique et rapidement vous pouvez effacer les marques de plis sur la barbe". Selon le professionnel, la barbe et le masque c'est "tout à fait compatible", même si cela peut être un gênant. Ce n'est donc pas étonnant de constater que beaucoup de ses clients demandent à raccourcir la barbe pour que ce soit plus confortable sous le masque !

La barbe, l'atout séduction du moment

"Les femmes font de plus en plus attention à la barbe !" lance en rigolant Alban, barber au Studio Thijy Coiffure à Châteauroux.

Ils veulent attirer l'attention, avoir la belle barbe, un peu comme les Vikings !

Pour lui, c'est indéniable, les hommes adoptent et prennent soin de leur barbe pour épater la gent féminine. "Ils veulent attirer l'attention, avoir la belle barbe, un peu comme les Vikings !". Un de ses clients, Antoine, vient une à deux fois par mois pour "sortir tout propre" comme il dit. Pour ce jeune homme, il est impensable de faire l'impasse sur sa barbe. "Si je n'en prends pas soin, je ne me reconnais plus alors que quand tout est bien taillé, je vois mon visage changer".