Journée mondiale de la raclette : sur le marché de Noël de Périgueux, on est divisé avec la tartiflette

En Dordogne, on est partagé entre la raclette et la tartiflette.

Pour Salomé, 16 ans, c'est "tartiflette". Ce à quoi son amie lycéenne Margot, 15 ans, répond du tac-au-tac : "Raclette ! Raclette !" Ce 13 décembre est la journée mondiale de la raclette, l'un des plats préférés des Français . Une bonne raison de célébrer le fromage sous toutes ses formes mais attention, en Dordogne, on est divisé entre la version individuelle à étaler sur sa pomme de terre et à accompagner de la charcuterie de son choix et le plat familial, où le reblochon est mijoté avec lardons et oignons.

Pour justifier du dilemme face à "la question existentielle du siècle" selon les dires de François, 46 ans, Salomé avance ses pions : "Tartiflette puisque c'est fondant, c'est trop bon avec les lardons, les oignons, etc. J'adore vraiment !" Mais pour Margot, la raclette, c'est "plus de variété de viandes, plus de fromage, plus de choix". "On peut tous se servir de tout ce qu'on veut", poursuit la jeune femme. "C'est plus convivial !", s'accordent finalement les deux lycéennes.

Quelle saison pour la raclette ?

Gilles, 45 ans, habitant de Saint-Astier décrit de son côté son amour pour la raclette ainsi : "Il y a ce petit côté cérémonial où on gratte le fromage, c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis assez traditionnel : un fromage savoyard, c'est le meilleur des fromages. Quand on aime, on ne compte pas : je [mange] au maximum que mon ventre supporte. Quand on roule, c'est là qu'on voit la fin d'un repas de raclette. Une raclette en plein été, ça ne me dérange pas. Loin là d'ailleurs : ça évite que les rideaux s'imprègnent de l'odeur de raclette (rires). Une raclette par mois, c'est le bon cadencement."

Finalement, Fabrice, commercial, préfère ne pas choisir entre la raclette et la tartiflette. "Parce que je suis gourmand, tout simplement", avance-t-il et il s'agit peut-être de la meilleure des raisons à pourquoi on aime tant le fromage fondu en hiver.