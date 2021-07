Ce mardi 6 juillet c'est la Journée Internationale du baiser. Avec l'épidémie de Covid, les bisous sont réservés aux proches et se pratiquent avec modération. Comme en ce moment, c'est aussi le Festival de cannes, c'est l'occasion de revoir les plus beaux baisers de l'histoire du 7ème art.

VIDÉOS - Journée internationale du baiser : les plus beaux baisers du cinéma

Le premier baiser au cinéma est dans le film The Kiss tourné pour le compte de l’inventeur du cinéma aux Etats-Unis, Thomas Edison, en 1896. D'une durée de seulement 47', il a provoqué un scandale planétaire.

La Journée Internationale du baiser, c'est tous les 6 juillet depuis les années 90. Les baisers, les bisous, les bises sont autant de témoignages de l'affection ou de l'amour que l'on éprouve pour quelqu'un. Jadis, le baiser n'avait pas cette signification. Dans l'Antiquité, les bisous se faisaient surtout entre hommes en signe de reconnaissance sociale. C'est à la Renaissance que le baiser devient une marque d'amour entre homme et femme. C'est bien sûr toujours le cas. Même si le bisou est aussi utilisé pour montrer qu'on fait partie d'un même groupe comme les artistes ou les sportifs. Avec la science, on sait désormais que le baiser, malgré les bactéries échangées, est bon pour la santé et pour le moral. Des poètes comme Brassens ont même chanté ce bonheur des "amoureux qui s'bécotent sur les bancs publics."

Avec l'épidémie de Covid, on a du limiter ce plaisir des baisers aux intimes et même par moment s'en priver.

Avec le Festival de Cannes qui commence cette semaine, c'est l'occasion de voir ou revoir les plus beaux baisers de l'histoire du 7ème art.

Quai des brumes : baiser œil de velours

Titanic : baisers salés

Autant en emporte le vent : rouge baiser

Le Secret de Brokeback Mountain : baiser secret

The Notebook : baiser arrosé

Shrek : baiser de monstre