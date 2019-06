Journée olympique à Poitiers pour célébrer le sport et ses valeurs

Poitiers, France

La tour d'escalade gonflable de 7 mètres de haut est érigée en plein milieu de la place. Autour, les autres stands des activités : taekwondo, golf et haltérophilie. Une journée pour découvrir ces sports parfois peu connus du grand public grâce aux clubs locaux.

Cette journée est organisée par le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) Nouvelle-Aquitaine et la ville de Poitiers.

Fédérer autour des valeurs du sport

Un des buts de la journée : casser les préjugés. Les femmes aussi peuvent faire de l'haltérophilie. © Radio France - Marie Dorcet

Pour Pauline, membre du Club Haltérophile de Poitiers depuis 11 ans, la journée olympique permet non seulement de faire découvrir des sports, mais aussi de casser quelques préjugés.

"Je ne suis pas baraquée, je n'ai pas des gros muscles et pourtant j'ai quand même un niveau fédéral", Pauline, membre du Club Haltérophile de Poitiers

En plus d'initier les curieux et d'inciter à faire du sport en club, la journée olympique sert aussi de rappel : la France va accueillir les Jeux Olympiques d'été en 2024. Alors c'est encore plus important pour les organisateurs de faire la promotion du sport et de ses valeurs.