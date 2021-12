Journée spéciale en direct d'Isola 2000 sur France Bleu Azur

La station de ski d'Isola 2000 fête ses 50 ans et est la première du Mercantour à ouvrir son domaine skiable cette année. France Bleu Azur y consacre donc une journée spéciale ce vendredi 3 décembre, en direct des pistes.

Les studios de France Bleu Azur s'installent à Isola 2000 ce vendredi 3 décembre pour une journée spéciale à l'occasion des 50 ans de la station de ski, mais aussi de la réouverture d'une partie de son domaine skiable, prévue le lendemain le 4 décembre, après deux années blanches et de pandémie de Covid-19. Tout au long de nos émissions vous découvrez toute l'histoire de la station et des anecdotes. Nos invités reviennent aussi sur les deux années que nous venons de passer, ils nous racontent comment ils ont fait face à la pandémie et comment ils se sont adaptés. Ils nous expliquent aussi quelles sont les nouveautés de cette année.

Des premières descentes très attendues

Les premières remontées mécaniques d'Isola 2000 ouvrent samedi 4 décembre à 9h. Les conditions d'enneigement ne permettent d'ouvrir que huit pistes sur les 45 du domaine skiable. Elles sont situées sur les secteurs de Pélevos et Combe Grosse. Le masque est obligatoire pour les plus de 11 ans dans les files d'attente des remontées mécaniques et dans les montées, mais pas pendant les descentes en ski.