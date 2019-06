Journée Pologne sur France Bleu Nord : 10h de direct depuis Marles-les-Mines et 500 personnes avec nous

Ce jeudi, France Bleu Nord célébrait le centenaire de l'immigration des Polonais en France, et dans le Nord-Pas-de-Calais. Pendant 10 heures, les émissions ont été diffusées en direct depuis Marles-les-Mines, au cœur du bassin minier, dans les locaux de l'association Millenium.

Marles-les-Mines, France

2019, c'est l'année du centenaire de l'immigration massive des Polonais en France. Le 3 septembre 1919 en effet, la France et la Pologne signaient une convention, ouvrant la voie à l'arrivée de centaines de milliers de travailleurs polonais, notamment dans les mines de charbon. Un tiers d'entre eux se sont installés dans le Pas-de-Calais.

C'est donc tout naturellement que France Bleu Nord s'est installée à Marles-les-Mines, ce jeudi. La commune était baptisée à l'époque "la petite Pologne", la moitié de la population était polonaise. Dès 6 heures, et jusqu'à 16 heures, votre radio a assuré dix heures de direct, depuis les locaux de l'association franco-polonaise Millenium.

500 personnes venues écouter les émissions sur place

Tout au long de la journée, 500 personnes sont venues nous rejoindre , et rencontrer les équipes sur place. Un marché de gastronomie et d'artisanat polonais était installé à l'extérieur, ainsi que l'orchestre Jerzy Mak, qui a fait danser les visiteurs.

Des témoignages émouvants

Tout au long de la journée, vous avez pu entendre des témoignages et des moments forts. Des enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants nous ont raconté comment ils vivaient cet héritage, cette double culture franco-polonaise. De nombreux invités sont venus à notre micro, dans une atmosphère chaleureuse, grâce à la mobilisation des bénévoles de Millenium et de la mairie de Marles-les-Mines.