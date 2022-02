Journée sur l'Afghanistan au Festival des Cinémas d'Asie de Vesoul

En juillet 2021, dans une lettre urgente des cinéastes Afghans soulignaient que les gouvernements internationaux privilégiaient les traducteurs et leur famille pour les évacuations prioritaires, et personne ne souciait du sort des cinéastes Afghans. La communauté internationale découvrait avec stupeur le retrait du sol Afghan des forces armées Américaines et leurs conséquences.

Pour cette journée spéciale Afghanistan ce vendredi, des films Afghans sont projetés, mais il y a aussi des rencontres et des échanges pour mieux comprendre l’oppression des Talibans sur le peuple Afghan.

Le cinéma comme arme

Comme le démontre depuis des années le FICA, le cinéma est bien souvent un moyen de dénoncer des situations, de faire de la résistance. Depuis l'été dernier, malgré une mise en danger leur propre vie ou de leur proches, des cinéastes Afghans ont un fort engagement contre le régime des Talibans. Une contestation ou dénonciation plus facile pour ceux qui se sont exilés. Mais même lorsqu'ils ont quitté le pays, s'exprimer ouvertement contre les Talibans peut représenter parfois un danger de mort pour les membres de leur famille restés au pays.

Un des témoins lors de cette 28ème édition du FICA de Vesoul, c'est Mohsen Makhmalbaf.

Le retour des talibans, c'était ça, le retour des femmes au foyer... perdre sa liberté - Mohsen Makhmalbaf

Festival International des cinémas d'Asie à Vesoul. Mohsen Makhmalbaf, réalisateur Afghan lors de la soirée d'ouverture © Radio France - Jean-François Fernandez

Ce réalisateur Afghan est engagé depuis des années, en 2001 il sortait son film "Kandahar" qui a été projeté à Vesoul pour la cérémonie d'ouverture du festival. Dans ce film une Afghane partie vivre au Canada décide de revenir au pays pour retrouver sa sœur restée en Afghanistan. Dans son périple pour tenter d'arriver à Kandahar, la jeune femme est confrontée aux règles imposées aux femmes par les Talibans. Pour ce voyage elle découvre, et fait découvrir aux spectateurs ce que doivent endurer les femmes Afghanes. Vingt ans plus tard, ce film est tristement toujours d'actualité avec un terrible retour en arrière.

Interrogé sur le regard qu'il porte aujourd'hui sur le retour des Talibans, Mohsen Makhmalbaf, explique : "De toute façon, le retour des Talibans, c'était ça, c'est à dire le retour des femmes au foyer. La couverture, perdre sa liberté, tout ce qu'il y avait d'acquis, le retour des Talibans c'est ça. Et d'ailleurs, ils ont proclamé qu'ils n'aimaient pas le cinéma ou l'interdiction du cinéma. Donc les cinémas sont fermés. Et puis, ils ont déclaré que produire des films ou faire des films est interdit".

Reportage avec Mohsen Makhmalbaf (traduit par Shahla Nahid), et Soraya Akhlaqi Copier

La condition des femmes Afghanes

Soraya Akhlaqi est une jeune cinéaste Afghane, elle a quitté son pays et s'est réfugiée avec sa famille en Iran. Dans ses documentaires cette jeune femme aborde essentiellement la condition des femmes en Afghanistan, elle s'est également spécialisée dans des documentaires qui traitent la situation des Afghans exilés notamment en Iran.

Chaque jour les talibans mettent de plus en plus cette terreur, surtout contre les femmes - Soraya Akhlaqi

Soraya Akhlaqi réalisatrice Afghane avec le micro, à coté d'elle Shahia Nahid traductrice, et Mohsen Makhmalbaf réalisateur Afghan, © Radio France - Jean-François Fernandez

En 2022 les femmes en Afghanistan ne sont plus celles d'il y a vingt ans. La jeune cinéaste explique qu'aujourd'hui ce sont principalement les femmes Afghanes, et non les hommes, qui manifestent pour dénoncer le régime imposé des Talibans. Elles le font parfois avec une mise en danger de leur propre vie.

"Les femmes qui sortent dans la rue pour manifester avec le temps, les talibans, les trouvent un par un. Soit ils rentrent chez eux par effraction chaque soir, soit ils les tuent, soit ils les prennent et partent et les ramènent avec eux. Chaque jour les talibans mettent de plus en plus cette terreur, surtout contre les femmes, plus que les hommes".

Reportage avec Mohsen Makhmalbaf (traduit par Shahla Nahid), et Soraya Akhlaqi Copier

Chaque année, dans sa programmation, le Festival des Cinémas d'Asie permet de découvrir les cultures des différents pays de l'Asie au sens large. De la Turquie à la Corée, en passant le Yemen ou la Mongolie. Des films et des documentaires permettent de découvrir ces coutumes, ces cultures, mais malheureusement la filmographie de nombreux pays permet aussi de documenter selon les périodes les régimes autoritaires et leurs emprises sur les peuples.

A chaque fois, le cinéma démontre qu'il peut être une arme pour dénoncer, et faire savoir au-delà des frontières. C'était le cas avec les films en noir et blanc et en 35 millimètres, c'est fort heureusement toujours le cas avec les jeunes générations et le numérique. Les outils numériques d'aujourd'hui qui avec leur très grande souplesse d'utilisation permettent de documenter quasi en temps réel tout ce qui se passe sur la planète, en bien comme en mal.