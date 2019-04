Journées des métiers d'art : ancien de l'aéronautique, cet habitant des Bordes s'est reconverti dans les luminaires

Les Bordes, Indre, France

"Aujourd'hui, on a tous la même déco, je voulais proposer quelque chose de plus singulier". Alexis Legeay a eu le déclic il y a quelques années. Il était alors salarié dans un bureau d'étude pour l'aéronautique, il dessinait des sièges d'avion, puis il a eu envie de fabriquer ses propres objets. Il y a deux ans, il a lancé sa société spécialisée dans les luminaires, Axel Simon : "Axel, comme mon surnom, Simon comme le prénom de mon aîné".

L'atelier est installé dans le village des Bordes, près d'Issoudun, au fond du jardin de la maison familiale. Alexis y travaille le laiton, l'acier et différents bois dans un style moderne et épuré. Créer une lampe lui prend entre une journée et plusieurs semaines, selon les modèles. C'est ce qui explique le prix de ses créations, pas forcément à la portée de toutes les bourses : de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros (4.000 exactement) pour sa lampe la plus chère.

Deux modèles de lampes d'Alexis Legeay © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une activité peu lucrative

Alexis Legeay ne vit pas encore de ses création, il parvient à en vendre une soixantaine par an. Il a déjà tiré quelques leçons de son début de nouvelle carrière : "quand on se lance, on s'imagine que ça va fonctionner tout de suite, parce qu'on est sur internet. Mais en fait l'offre est très vaste, l'important est de se créer une clientèle et de lui proposer des nouveautés". Pour gagner en notoriété, l'Indrien se déplace partout en France pour des salons. Il participe aussi à des concours, il a récemment reçu le prix des métiers d'art de la région Centre Val-de-Loire. Il exposera aussi ce week-end à Bourges, dans le cadre des journées européennes des métiers d'art. Il sera sur le parvis des métiers, en face du portail de la cathédrale, samedi de 11h à 19h et dimanche de 11h à 18h.