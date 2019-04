PHOTOS - Journées des métiers d'art : découvrez la facture de flûtes à bec avec Claire Sécordel à Schiltigheim

Schiltigheim, France

On connaît tous la version en plastique qu'on nous a souvent forcé à utiliser à l'école, des flûtes produites industriellement. Mais Claire Sécordel, installée à Schiltigheim, fabrique et répare artisanalement des flûtes à bec en bois. Ils ne sont que dix en France exercer ce métier qui a failli disparaître. A l'occasion des journées européennes des métiers d'art, elle ouvre ses portes aux curieux.

Le tour à bois où commence le travail du facteur de flûtes à bec. © Radio France - Solène de Larquier

Dans la première pièce de son atelier schilikois figure le tour à bois ainsi que différentes essences : "Là c'est du buis, j'ai aussi de l'érable, du prunier... des arbres fruitiers." Ce bois est creusé, modelé à l'intérieur et l'extérieur. Commence ensuite le travail qui prend le plus de temps : "On va découper et tailler tout le système d'émission du son, le canal, la fenêtre, fabriquer le bouchon, puis percer les trous, accorder l'instrument et surtout jouer beaucoup (cinq à six heures par flûte, ndlr) pour que l'instrument pour qu'il s'habitue au souffle chaud et humide." Devenir facteur nécessite un haut niveau de pratique de l'instrument "ne serait-ce que pour comprendre ce que le client me demande" explique la jeune professionnelle.

Voici le tube que Claire Sécordel va travailler pour en faire une flûte. © Radio France - Solène de Larquier

Entre 50 et 100 heures, selon le modèle, sont nécessaires pour réaliser une seule flûte. Ce métier est une reconversion pour Claire Sécordel, qui a été institutrice pendant une dizaine d'années. "Je suis flûtiste depuis l'âge de six ans donc la flûte m'a toujours accompagnée mais je n'aurais jamais pensé devenir facteur ou même faire un métier artisanal car ce n'était pas très valorisé. Quand on a des bonnes notes à l'écoles, il est hors de question d'aller faire un métier artisanal", regrette-t-elle. Claire Sécordel estime qu'il existe environ dix facteurs de flûtes à bec en France, une trentaine en Europe et une soixantaine dans le monde.

Un métier qui a disparu pendant deux siècles

"Votre métier est-il en train de disparaître ?" demande Mélissa, 10 ans et demi, venu à l'atelier avec sa marraine. "Non, je suis contente de voir autour de moi d'autres jeunes de ma génération s'installer mais c'est intéressant de savoir que ce métier a failli disparaître", répond le facteur. "A la fin du XVIIIe siècle, la flûte à bec est supplantée par la flûte traversière, le métier de facteur et les flûtistes disparaissent. Ce n'est que dans les années 1920 que des personnes s'y intéressent à nouveau." Aucune formation reconnue n'existe aujourd'hui. Claire Sécordel s'est donc formée auprès d'un artisan en fin de carrière installé dans le sud de la France. "Les personnes de l'ancienne génération auprès de laquelle j'apprends ont recréé leur métier, il n'y avait plus de formation directe", détaille le jeune facteur. "Je n'aurais jamais pensé que c'était aussi compliqué, c'est très précis comme travail" abonde Mélissa.

Du tronc à l'instrument fini, Mélissa a découvert toutes les étapes de fabrication de la flûte à bec. © Radio France - Solène de Larquier

L'exilent, la sopranino, l'alto, la ténor, la basse... Il existe toutes sortes de flûtes à bec qui évoluent également en fonction des époques. Une flûte ténor renaissance n'aura pas le même timbre qu'une ténor baroque.

Sopranino, flûte ténor Renaissance ou Baroque : Claire Sécordel nous fait découvrir leur son. Copier

"Pour moi, il n'y avait que le modèle classique sur lequel on doit tous jouer à l'école de musique avant de jouer notre vrai instrument" abonde Mélissa qui pratique la clarinette. "Maintenant que tu as vu tout ça, tu es convaincue que c'est un vrai instrument dont on peut jouer toute sa vie ?" répond du tac au tac Claire Sécourcel. "Oui, mais on ne voit pas beaucoup de professeurs de flûte à bec" remarque la jeune fille. "Mon frère est flûtiste, il espère que ses enfants seront aussi inspirés par cet instrument. Et cette visite pourra peut-être inspirer une profession" ajoute Anne en regardant sa filleule avec un sourire.

Plusieurs sortes de flûtes en cours de fabrication ou en restauration sont visibles dans l'atelier de Claire Sécourcel à Schiltigheim. © Radio France - Solène de Larquier

Le modèle le plus vendu chez les facteurs, la flûte alto baroque, coûte environ 1 600 euros à l'atelier shilikois. Des pièces achetées essentiellement par des flûtistes professionnels ou au conservatoire mais aussi des institutions et collectivités. Chaque pièce est unique à cause du bois, de l'arbre utilisé. Mais aussi la méthode de travail qui diffère d'un facteur à un autre.

L'atelier est ouvert ce dimanche 7 avril de 11h à 12h et 13h à 19h (préférablement sur rendez-vous au 06 19 91 01 88.