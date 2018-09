Avrieux, France

Deux siècles après Napoléon 1er, vous allez voir fonctionner le premier réseau de télécommunication au monde en Haute Maurienne Vanoise, à Avrieux.

De 9 h à 17 heures, trois messages seront envoyés via le télégraphe Chappe entre un télégraphe de Saint André et un autre de Val Cenis Sardière.

Après 15 ans d'obstination, et de rénovations, les bénévoles ont mis en lien les trois ouvrages ce vendredi.

Les trois télégraphes - Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise

Une invention révolutionnaire

En 1794, Claude Chappe a inventé une communication par sémaphore, pendant la Révolution Française, à savoir un code de 92 signes à partir de grands mouvements de bouts de bois, qui se voient à la longue-vue d'un poste à l'autre. Napoléon 1er l'a réalisé en 1806 et s'en servait pour faire passer des messages de Paris jusqu'à Milan !!! Sur 1.200 kilomètres, jusqu'en 1815.

Sur les quelques 530 tours de Chappe qui quadrillaient la France, il n'en reste qu'une vingtaine.

Un patrimoine méconnu

Adrien Kempf , président de l'association "Avrieux Mémoire et patrimoine" , est un étudiant qui veut devenir prof d'Histoire. C'est son papa qui a commencé les recherches sur ces vestiges, et fort logiquement, le message inaugural délivré vendredi à 12 h 20 était un hommage au père d'Adrien. Le jeune homme et l'armée de bénévoles sont fiers de "ce patrimoine unique au monde et qui se trouve en Haute Maurienne".

Avrieux est le premier à 2.000 mètres d'altitude. Pour recréer de toutes pièces la baraque du télégraphe, il a fallu porter les planches à dos d'hommes et les grosses pièces par hélicoptère.

Ce dimanche, rendez-vous au parking de la mairie d'Avrieux. La montée vers le sémaphore se termine à pied. Trois messages seront envoyés : 11 h , 14 h , 16 h.

Les sémaphores fonctionneront l'été durant la saison estivale.