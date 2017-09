Journées du patrimoine 2017 : consultez le programme complet près de chez vous

La 34e édition des Journées européennes du patrimoine se tient les 16 et 17 novembre, ce week-end, partout en France. Près de 17 000 lieux ouvrent leurs portes. Consultez le programme complet.

Manifestation très appréciée des Français avec quelque 12 millions de visiteurs en moyenne, les Journées du patrimoine ont cette année pour mot d'ordre "Jeunesse et patrimoine". Une 34e édition "résolument tournée vers le jeune public et sa sensibilisation au patrimoine".

"Patrimoine industriel - moulins, barrages, forges, ateliers de tapisserie, tanneries, patrimoine littéraire - maisons d'écrivains, bibliothèques, archives, châteaux et chapelles, monuments historiques ou patrimoine du XXe siècle, sites patrimoniaux remarquables, villes et pays d'art et d'histoire" : le programme est une nouvelle fois particulièrement riche, avec 17.000 lieux oubverts au public et 26.000 animations.

► Consultez la carte interactive sur le site des Journées du patrimoine