Journées du patrimoine 2019 : la sélection de France Bleu Périgord

Plus de 150 événements et visites sont organisés en Dordogne du vendredi 20 au dimanche 22 septembre.

Dordogne, France

La 36e édition des Journées du patrimoine se déroule du 20 au 22 septembre. De très nombreuses visites sont proposées en Dordogne. France Bleu Périgord a fait une petite sélection de visites à ne pas manquer.

Les statues de Notre-Dame de Paris à la Socra

La Socra restaure les 12 statues de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris depuis avril dernier. Elles sont arrivées quelques jours avant le terrible incendie qui a ravagé l'édifice. Pour les journées du patrimoine, la Socra expose gratuitement les statues sur le parvis de l'atelier le samedi 21 septembre de 14 heures à 17 heures et le dimanche 22 septembre de 10 heures à 17 heures.

Vous ne verrez pas toutes les statues car trois d'entre-elles sont parties à Paris pour être présentées pour ce weekend du patrimoine.

à lire aussi VIDÉO - Les statues de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont arrivées en Dordogne

Le lycée des métiers du bâtiment chardeuil

Les lycées ne sont pas ouvert au public mais chaque année, la région en sélectionne pour accueillir des visiteurs. Cette année, il s'agit du lycée des métiers du bâtiment de Chardeuil. Le Château construit au XVe siècle est installé sur les berges de l'Isle. Il accueille depuis 1945 des élèves. Le lycée propose aujourd'hui différentes formations dans le bâtiment, du CAP au Bac Pro.

Les élèves de seconde Bac Pro vous font visiter leur établissement le vendredi 20 septembre. Des visites sont prévues à 10h, 11h, 13h, 14h et 15 heures. Il n'y a pas besoin de réserver, la visite dure 1 heure environ. Une exposition des photos du lycée pendant les années 50 est également proposée avec des explications sur son évolution.

Le centre-hospitalier de Vauclaire à Montpon-Ménesterol

Le centre hospitalier Vauclaire ouvre ses portes le samedi 21 septembre pour son 100e anniversaire. Les animations et les visites débutent à 9 heures et se terminent à 17 heures.

10 heures : conférences à l'auditorium Le Colibri avec des artistes, des architectes et des référents culturel et médical

14 heures : visites commentées de la Chartreuse de Vauclaire, fondée au XIIIe siècle sur inscription au 05.53.08.37.13

La préfecture de la Dordogne

La préfecture ouvre ses portes au public le samedi 21 septembre de 14 heures à 17 heures. Vous pourrez voir les salons au cours des visites programmées à 14h, 15h et 16 heures. L'inscription est obligatoire au 05.53.02.24.38. Il faut apporter sa carte d'identité.

Les falaises calcaires de Brantôme

Vous pouvez visiter la carrière de Brantôme le samedi 21 septembre à 10 heures. Vous allez découvrir l'histoire des falaises, la champignonnière et les différents graffitis qui s'affichent sur certaines parois.

La visite est gratuite mais l'inscription est obligatoire avant le 20, au 05.53.55.36.00. Le point de départ de la visite se trouve à la mairie de Brantôme, boulevard Charlemagne. Il faut prévoir des chaussures adaptées et apporter une lampe torche.

L'Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul

Le samedi 21 septembre vous pouvez visiter cette église romane à Saint-Paul-Lizonne. Vous pourrez assister à une présentation du plafond peint "Le ravissement de Saint-Paul" à 11h, 14h30, 16 heures. Ce plafond très coloré a été peint en 1689 par Arnaud Paradol.

Vous pouvez réserver via l'adresse mail : cpal.asso@wanadoo.fr

Le Pôle d'interprétation de la préhistoire et bourg des Eyzies

Conférence et visite des Eyzies le vendredi 20 septembre à 18h30 et le samedi 21 septembre à 10 heures et à 14 heures. Groupe limité à 30 personnes.

Xavier Pagazani, chercheur au service Patrimoine et Inventaire de la région présente les premiers résultats de l'inventaire du patrimoine architectural et paysagé des Eyzies.