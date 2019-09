INFOGRAPHIE - Journées du patrimoine : 17.000 lieux ouverts et certains fermés en raison des "gilets jaunes"

La 36e édition des Journées européennes du patrimoine se tient ce week-end du 21 et 22 septembre 2019. Sur les 17.000 lieux qui ouvrent habituellement leurs portes, plusieurs ont renoncé à ouvrir samedi en raison d'une mobilisation annoncée des "gilets jaunes".

C'est le moment où jamais de (re)découvrir le patrimoine près de chez vous.

Ce sont les 36e journées européennes du patrimoine tout ce week-end qui regroupent chaque année 12 millions de visiteurs en moyenne en France.

Plusieurs institutions et musées fermés

Sur les 17.000 lieux ouverts au public et 26.000 animations prévues habituellement, plusieurs institutions et musées ont renoncé à ouvrir samedi, et parfois même dimanche, en raison d'une mobilisation annoncée des "gilets jaunes", a-t-on indiqué jeudi au ministère de la Culture.

C'est le cas notamment à Paris et à Toulouse.

Dans la capitale, les monuments situés près des Champs-Elysées et aussi des Invalides ferment leurs portes ou adoptent des restrictions aux visites. L'Elysée, le ministère des Armées, le ministère de la Culture, où des objets sauvés de l'incendie de Notre-Dame seront exposés, le ministre de l'Intérieur et l'Assemblée nationale ne pourront être visités que sur réservation, pour éviter les longues files d'attente et aussi que des éléments perturbateurs soient tentés de s'infiltrer parmi les visiteurs.

