CARTE - Journées du patrimoine 2021 : nos coups de cœur en Sarthe

En Sarthe, plus d’une centaine de lieux s’ouvrent à la visite pour les journées du patrimoine des 18 et 19 septembre 2021. Voici une sélection non exhaustive de nos coups de cœur.

Les journées du patrimoine sont chaque année l'occasion de redécouvrir les trésors de la Sarthe. Parmi les incontournables de cette édition des 18 et 19 septembre 2021, il y a bien évidemment de grands classiques, tels que la Cité Plantagenêt au Mans, le Prytanée de La Flèche, le musée de la faïence de Malicorne ou encore le château de Sillé-le-Guillaume : le ministère de la culture recense plus d'une centaine de lieux ouverts à la visite. France Bleu vous propose une sélection non exhaustive de sites sarthois qui vous accueilleront lors de ces journées.

Comprendre l'histoire du camp des Bretons à Conlie

En octobre 1870, Gambetta, ministre de la guerre, décide de créer l’armée de Bretagne pour la contre-offensive contre la Prusse. A partir de la fin octobre, des dizaines de milliers de soldats se rassemblent au camp de Conlie, en Sarthe, rapidement surnommé « Kerfank » (« la cité de la boue ») par les mobilisés, mal équipés, laissés sans instruction militaire et dans des conditions insalubres. Une histoire méconnue, commémorée tout ce week-end des 18 et 19 septembre à Conlie avec de nombreuses animations et conférences. Cet événement organisé pour les 150 ans du site aurait dû se tenir en 2020 mais a été reporté en raison de la crise sanitaire.

Des habitants de Ségrie en "mobiles", le 9 janvier 2021, lors des commémorations des 150 ans de la bataille du Mans © Radio France - Alexandre Chassignon

Toujours à propos de la guerre de 1870 en Sarthe, une reconstitution de la bataille du Mans est organisée le dimanche 19 septembre toute la journée à la mairie d’Yvré L’Evêque, sous l’égide d’un universitaire parisien spécialiste des jeux de guerre. Les visiteurs sont invités à participer au jeu.

Embarquer à bord d’un train spécial pour découvrir la rocade ferroviaire du Mans

Des anciens ateliers au triage en passant par les voies de service : c’est une visite inédite qui attend le public ce samedi 18 septembre au départ du site SNCF de Pontlieue, avenue Jean Jaurès. La visite commentée est assurée depuis un train spécial qui permet de découvrir la rocade ferroviaire du Mans. C’est gratuit mais il faut absolument s’inscrire (100 participants maximum par vite). Sur le même site, deux autres ateliers vous sont proposés : un accès au simulateur de conduite et la découverte de la vie d’un équipage de bord.

Vue aérienne de la gare de triage du Mans © Maxppp - BEP/LE MAINE LIBRE

Plusieurs autres animations autour du monde ferroviaire sarthois sont proposées lors de ces journées du patrimoine, notamment à la Rotonde ferroviaire de Montabon, l’un des premiers sites français à avoir bénéficié du loto du patrimoine et dont la rénovation s’achève. Les bénévoles de la Transvap à Beillé feront aussi découvrir la plus vieille collection de wagons en France en état de rouler, tandis qu'à Semur en Vallon, le Muséotrain dédie ce week-end des journées du patrimoine aux enfants (sur inscription).

La rotonde ferroviaire de Montabon à Montval-sur-Loir (Sarthe), l'un des incontournables des Journées du patrimoine en Sarthe © Radio France - Alexandre Chassignon

Admirer les projections nocturnes à la fonderie d’Antoigné

Une projection historique est proposée le samedi 18 septembre de 21h à 23h au Centre de Ressources de la Mémoire Ouvrière des Fondeurs d'Antoigné, pour découvrir d’une autre manière ce riche patrimoine industriel. Restauration sur place à partir de 17h.

Pour un autre regard sur le patrimoine industriel de la Sarthe, les Fondeurs d'Antoigné organisent des projections nocturnes à Ste Jamme le 18 septembre 2021 - Fondeurs d'Antoigné

Les visiteurs pourront également découvrir les 4 kilomètres du parcours d'interprétation au départ de la fonderie vers les maisons ouvrières du village de Sainte-Jamme.

Replonger dans l’école d’autrefois

Au Grez, l’ancienne école accueille les visiteurs le samedi 18 septembre de 14h à 18h pour les plonger dans l’ambiance d’une classe unique à la campagne, avec livres, cartes et documents pédagogiques des années 1930.

Pendant les journées du patrimoine, il est possible de se replonger dans l'ambiance de l'école d'autrefois (illustration) © Maxppp - Sylvestre

Du côté de La Flèche, l’Amicale des Ecoles Publiques propose une présentation du CP sous la IIIème République en comparant avec un CP en 1921 et 2021. A découvrir le samedi 18 septembre à l'école Descartes de 15h à 18h.

Admirer le château du Haut-Buisson, l’un des sites 2021 de la Mission Bern

A Cherré-Au, près de La Ferté-Bernard, dans le perche sarthois, le château du Haut-Buisson fait partie des 18 sites emblématiques de l’édition 2021 du Loto du patrimoine. Les fonds récoltés permettront de restaurer cette ancienne demeure d’Alice de Monaco. Plusieurs animations gratuites sont organisées ce samedi 18 septembre de 14h à 18h : parcours d’exploration pour les enfants, jeux en bois, visite guidée des extérieurs à 14h30 et 16h… Il sera possible de faire un don sur place pour participer à la restauration.

Le Château du Haut-Buisson à Cherré, dans la Sarthe © Radio France - Julien JEAN

Décrypter les vitraux des déportés à l’église Sainte-Colombe de La Flèche

Bombardée en 1944, cette église s’est dotée de nouveaux vitraux après la guerre. Le vitrail des prisonniers montre le visage de huit déportés fléchois morts dans les camps. La libération des camps est également présentée sur un deuxième vitrail. Visite commentée avec l’historien local Daniel Potron samedi et dimanche à 17h, inscriptions obligatoires du 6 au 17 septembre à 12h au 06.72.22.94.47