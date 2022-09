Journées du patrimoine 2022 : la gloriette de Jean-Rameau à Cauneille ouvre ses portes pour la première fois

C'est une curiosité landaise. A Cauneille dans les Landes, la gloriette de Jean-Rameau ouvre ses portes pour la toute première fois au public pour les journées européennes du patrimoine. Cette tour qui surplombe le sud du département a été construite par le poète pour "rêver", d'après la propriétaire Jacqueline Sarthou. "C'était un lieu où le poète passait quelques nuits, et écrivait des poèmes." Il faut dire que le haut de la tour, où se situe la pièce avec son bureau, son lit, et un balcon panoramique, offre une vue exceptionnelle sur les Pyrénées.

La vue depuis la gloriette de Jean-Rameau. © Radio France - Tristan Barraux

Deux ans de travaux

Avant cette ouverture inédite au public, il a fallu deux ans de travaux, en partie financée par la mission Stéphane Bern de la fondation du patrimoine, à hauteur de 50 000 euros, et le ministère de la cuture, 97 300 euros. "Par rapport à la gloriette d'origine, c'est exactement à l'identique. Le dôme était devenu une passoire, on a refait les enduits, tout le second étage où il n'y avait plus une seule colonne. Et tout l'intérieur qui était aussi dégradé que l'extérieur."

La gloriette Jean Rameau avant les travaux est affiché au mur pour les visiteurs. © Radio France - Tristan Barraux

C'est donc à l'évidence une satisfaction pour Jacqueline Sarthou qui depuis longtemps, voulait redonner des couleurs à cette gloriette. "C'est quelque chose qui est important pour notre patrimoine local et régional, tout le monde doit être satisfait de voir que cette gloriette a une seconde jeunesse", se réjouit-elle. C'est le premier monument du département entièrement restauré en partie grâce à la mission Stéphane Bern qui a sélectionné la gloriette en 2018.

Chaque année un seul projet est sélectionné par département dans le cadre de cette mission Stéphane Bern de la fondation du patrimoine, qui offre une subvention conséquente. Cette année 2022, c'est l'hôtel de Bourrouilhan à Saint-Sever qui a été choisi. D'autres projets sont cependant soutenus par la fondation du patrimoine, dans les Landes une soixantaine de ces monuments, maisons, bâtiments sont en ce moment en train d'être restaurés.