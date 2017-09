Journées du Patrimoine à Bordeaux : l'ancien siège de la Caisse d'Epargne dévoile ses secrets

C'est l'un des 90 sites à découvrir à Bordeaux lors des Journées du Patrimoine : la Caisse, ancien siège de la Caisse d'Epargne, quartier Mériadeck, acueille le public samedi et dimanche pour des visites guidées. Un bâtiment souvent décrié, représentatif de l'architecture des années 70.

C'est un lieu d'habitude fermé au public, à découvrir à l'occasion ce week-end de la trente-quatrième édition des Journées du Patrimoine : l'ancien siège de la Caisse d'Epargne, quartier Mériadeck, à Bordeaux ouvre exceptionnellement ses portes pour des visites guidées.

Cet immeuble , tout en rondeur, bloc de béton et de pierre, le laisse pas indifférent. Fleuron de l'architecture contemporaine, très emblématique du style des années 70, il est désormais classé aux Monuments Historiques.. Rebaptisé la Caisse par son nouveau propriétaire, le promoteur Norbert Fradin, il est actuellement en pleins travaux pour devenir un lieu d'échanges culturels , lieu de spectacles et d'expositions.

Le chantier vient à peine de débuter, seul le rez-de-chaussée du bâtiment, que les visiteurs découvrent ce week-end, va pour l'instant être réaménagé.

C'est un exemple majeur de l'architecture organique de la fin du vingtième siècle, unique par son esthétique et sa qualité de construction. 20 mille pierres ont été scellées dans le béton, et elles n'ont pas bougé. C'est un bâtiment dans lequel on se sent bien. - Norbert Fradin.