Journées du Patrimoine: à la découverte des monuments disparus de Poitiers

Beffroi, hôtel, ancien magasin, certains monuments ont aujourd'hui disparu à Poitiers. Et pourtant pour les 34e Journées européennes du Patrimoine, le temps d'un weekend, il est possible de les (re)découvrir à Poitiers.

Une plongée en 1385, date à laquelle le beffroi de Poitiers était fièrement érigé près de l'église Notre-Dame-la-Grande. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucune traces comme beaucoup de monuments concernés par la visite. Pour la première fois pour les 34èmes Journées européennes du Patrimoine, Marie-Paule Dupuy propose de découvrir une dizaine de lieux disparus à Poitiers.

Le Café de la Paix est toujours place du Maréchal Leclerc mais il n'est plus au même endroit. © Radio France - égion Nouvelle-Aquitaine, inventaire du patrimoine culturel

Les anciennes Halles, le beffroi, le Café de la paix, l'enseigne "Au petit Paris", Marie-Paule Dupuy choisit des lieux peu communs et parfois inconnus:" je suis sûre que les Poitevins passent devant tous les jours et que certains ne savent pas qu'il y a d'anciens monuments à cet endroit-là". Et Marie-Paule ne se trompe pas. Fabienne habite près de Poitiers, elle y vient pour travailler et cette visite ça change la donne : "ça nous force à lever les yeux, à voir ce qui nous entoure." Mais pour Florence ce n'est pas toujours évident de s'imaginer les monuments : "on a les photos alors ça aide. Mais le beffroi au départ, comme on n'a plus aucun vestiges ce n'est pas évident. Mais là avec les boutiques, il reste des balcons donc ça nous aide."

Une enseigne connue des Poitevins

L'une des vedettes du circuit c'est l'enseigne "Au Petit Paris" , un magasin "que beaucoup de Poitevins doivent connaître" souligne Marie-Paule, "c'était le monument du vêtement commercial poitevin". Rapidement, chacun y va de son souvenir comme Bertrand : "j'étais Louveteau chez les Scouts, et le seul endroit où on pouvait trouver des bérets de Louveteaux c'était là." Sébastien lui aussi garde un vague souvenir de l'enseigne et pour cause elle a été présente dans le centre-ville jusqu'au début des années 2000.

La boutique a fermé ses portes au début des années 2000. © Radio France - Région Poitou-Charentes, inventaire du patrimoine culturel

En deux heures, la vingtaine de curieux a pu découvrir une bonne dizaine de lieux disparus ... la visite se clôture notamment par le Printemps qui a fermé en 2014. Pour ceux qui ne seraient pas rassasiés, comme Fabienne qui prend des notes pour se souvenir de tout et faire des recherches, Marie-Paule propose plus d'anecdotes et d'informations. Et pour ceux qui n'en ont pas encore profité, elle anime une autre visite dimanche à partir de 10h. Rendez-vous devant l'Office de tourisme à Poitiers.