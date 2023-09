Journées du patrimoine : à la découverte du seul bâtiment classé monument historique de Guéret

Ce week-end du 16 et 17 septembre on pourra pousser les portes de bâtiments d'habitude fermés au public . Un privilège permis grâce aux Journées du patrimoine. Chaque année, une visite remporte un grand succès : celle du siège du conseil départemental, à Guéret. Il ouvre exceptionnellement ses portes samedi et dimanche avec des visites guidées sur réservation pour seulement 75 personnes. C'est déjà complet pour cette année !

Le siège du conseil départemental, situé en haut de la grande rue à côté de la préfecture, s'appelle en fait "l’hôtel des Moneyroux". Ce bâtiment, l'un des plus beaux de la ville, et le seul classé monument historique. En effet, les autres bâtiments remarquables, comme le petit théâtre à l'italienne de Guéret , ne sont pas classés mais "seulement" inscrits au titre des monuments historiques.

L'hôtel des Moneyroux abrite des tapisseries modernes. - Conseil départemental de la Creuse

L'hôtel des trésoriers des comtes de la Marche

L'hôtel des Moneyroux a été construit au milieu du XVe siècle, à la fin du Moyen-Âge, juste après la guerre de Cent ans. C'est un hôtel construit sur cour, ce qui était novateur à l'époque. "C'est un exemple remarquable de fusion entre le style médiéval gothique et le style Renaissance", détaille la guide Nathalie Moreau, cheffe de projet au service patrimoine du conseil départemental de la Creuse.

Il s'agit en fait de l'hôtel des trésoriers des comtes de la Marche. Ces trésoriers récoltaient les taxes au profit de leurs seigneurs, comtes de la Marche et ducs de Bourbon. En 1447, le seigneur du fief des Moneyroux Antoine Allard commence à faire construire le bâtiment, et ses successeurs l'agrandissent. Le comté de la Marche tombe dans l'escarcelle royale au début du XVIe siècle, il n'y a donc plus eu de trésorier des comtes de la Marche. Les sœurs de la Visitation s'y installent brièvement pour en faire un couvent pendant quelques années au XVIIe siècle. En 1892, le conseil général de la Creuse rachète le bâtiment pour en faire l'hôtel du département.

Le siège du conseil départemental de la Creuse s'ouvre au public pour les Journées du patrimoine. - Conseil départemental de la Creuse

Cheminées monumentales, peintures et tapisseries

La visite guidée dure une petite heure. A l'intérieur, au rez-de-chaussée, une grande cheminée gothique sculptée, avec en son centre un blason sur laquelle on arrive à déchiffrer les trois fleurs de lys et la bande qui étaient les armes des ducs de Bourbon, comtes de la marche.

Le clou du spectacle est l'arrivée dans le bureau de la présidente du conseil départemental. Il comporte une cheminée monumentale avec des décors peints, et un plafond à la française avec des décors peints également, qui datent sans doute du XVIIe siècle. Certains animaux représentés sont imaginaires, il y a des créatures chimériques comme un cheval avec une queue de poisson ou de serpent, ou des lions qui crachent des flammes rouges.

L'entretien de l'hôtel des Moneyroux est très coûteux . Au début des années 2010, La toiture a été refaite pour 1,2 millions d'euros.