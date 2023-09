Journées du patrimoine : à Villetaneuse, les studios Midilive font revivre la mémoire de la chanson française

Les Journées du patrimoine , c'est l'occasion de pousser la porte de lieux qui ne sont d'habitude pas ouverts au public. Les studios Midilive, à Villetaneuse, en font partie. Ils organisent, pour cette 40e édition, des visites guidées ce samedi 16 septembre. Elles permettront aux visiteurs de plonger dans un pan de l'histoire de la variété française.

Un groupe de musiciens enregistrent une musique accompagnant un film muet de Renoir aux studios Midilive à Villetaneuse © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un label mythique

Tout commence par un label mythique, Vogue, qui a lancé la carrière de grands noms dans les années 60, Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Jacques Dutronc ou encore Antoine. Une décennie plus tard, Vogue construit ce studio, au nord de Paris, sur ce qui est alors un champ de rhubarbe. Il y avait aussi une usine de pressage de disques. La gérante des lieux aujourd'hui, Joëlle Dupuy, raconte : "Il y avait déjà, bien avant Vogue, des usines de plastique en Seine-St-Denis. Vogue en a racheté une, l'a transformée, et a bâti un studio à côté. On pouvait tout faire sur place : enregistrer puis presser les supports".

En cette fin des années 70, la mode est au disco et au rock, à une musique plutôt festive et joviale. Les Charlots, Martin Circus mais aussi Johnny Hallyday, Pierre Perret passent par les studios de Villetaneuse. En 1984, Axel Bauer y enregistre son tube, Cargo de nuit. "Pour la petite histoire, il faut savoir que, pour avoir un son plus métallique, il est allé enregistrer dans les toilettes !" s'amuse Joëlle Dupuy.

L'aménagement intérieur, très chaleureux, contraste avec l'extérieur en béton qui donne un air de bunker au bâtiment © Radio France - Sarah Tuchscherer

La Seine-St-Denis, terre de studios d'enregistrement

L'arrivée du CD, mal négociée par Vogue, signera sa fin. Après le dépôt de bilan du célèbre label, les studios de Villetaneuse tomberont en déshérence. Depuis 1997, ils sont la propriété de la société Midilive, qui accueille artistes en devenir ou déjà renommés. Francis Cabrel, Clara Luciani et Francis Cabrel sont venus récemment. Les studios servent aussi à l'enregistrement de bruitages pour l'animation ou pour des musiques de films.

Joëlle Dupuy entretient l'aspect patrimonial du lieu : "il y a une ambiance, un son, une odeur... On sent que ces studios ont vécu. Et puis ce territoire, Villetaneuse, le nord de Paris, a toujours accueilli des studios de cinéma, de musique, puis de télévision. Cette histoire nous porte".

