Journées du patrimoine : "C'est tout naturel" d'ouvrir le manoir de Sexey-aux-Forges selon son propriétaire

Sexey-aux-Forges, à une quinzaine de kilomètres de Nancy. Au cœur du village, un manoir majestueux qui a été Gîte de France jusqu'en début d'année. Ses propriétaires ne reçoivent plus d'hôtes mais comme au tout début des journées du patrimoine, ils continuent d'ouvrir leurs portes aux visiteurs.

La ferme fortifiée était propriété de l'abbaye Saint-Mansuy de Toul. Le bâtiment datant des XVe et XVIe siècles a été acquis par Nicole et Jean-François Soligot en 1972. "On n'imaginait pas une seconde dans quoi on mettait les mains !", sourit Jean-François Soligot qui en grattant les murs a découvert des archères, des niches. "C'est une sorte de jeu, on se laisse prendre, on se dit qu'est ce qu'il y a derrière ça ?"

A découvrir sur place de lourdes et sonores portes en bois, des murs blanchis au lait de chaux, pigmentés en ocre ou sang-de-bœuf, des marches de pierre creusées par des siècles de passages, les appartements du régisseur du domaine, les caves ou encore à l'extérieur, une tête de guerrier sculptée avec un œil et une oreille percés pour voir et entendre de l'intérieur la menace éventuelle.

Certaines parties du manoir sont inscrites aux Monuments Historiques © Radio France - Isabelle Baudriller

Les appartements du régisseur © Radio France - Isabelle Baudriller

Le deuxième étage du manoir, resté en l'état, sera aussi ouvert à la visite © Radio France - Isabelle Baudriller

Jean-François Soligot et sa fille Christine assureront les visites © Radio France - Isabelle Baudriller

La tête de guerrier qui permettait de voir et entendre une éventuelle menace © Radio France - Isabelle Baudriller

Ce manoir appartient à l'Histoire selon Jean-François Soligot. Et l'ouvrir au public est une évidence. "Un monument comme ça n'a rien à voir avec une maison ou un pavillon personnel. Moi, je ressens que ça appartient aussi à la collectivité. Le bâti a une histoire, ça fait plus de 500 ans qu'il est là. Ça me paraît tout naturel de faire visiter, découvrir. Des habitants du village sont venus s'abriter pendant la guerre dans les grandes caves et certains sont tout contents de venir voir."