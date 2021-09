Journées du patrimoine en Dordogne : découvrez les secrets de la chapelle du château des Milandes

Six visites par jour sont prévues dans la chapelle du château des Milandes pour ces journées du patrimoine. Six visites avec à chaque fois six personnes maximum pour découvrir en petit comité les fresque murales, mais aussi les résultats des fouilles réalisées ces derniers mois. En 2019, 12 squelettes ont été découverts. Durant l'été dernier, un treizième squelette a été retrouvé sous l'autel. Une place très particulière pour enterrer un défunt. Ce squelette est celui d'une femme de 60-68 ans d'après les analyses faites par Dominique Castex, archéologue et directrice de recherche au CNRS. Une femme décédée en 1514. "Elle présentait un crâne scié, une technique d'embaumement dans les grandes familles seigneuriales à l'époque" explique Angélique de Labarre-Saint-Exupéry, propriétaire du château des Milandes. Elle avait les mains posées sur les hanches, sans bijou. La propriétaire actuelle des lieux pense qu'il s'agit de Claude de Cardaillac, l'épouse de François de Comont, seigneur du château des Milandes à l'époque.

C'était une immense émotion pour moi quand on l'a découverte. J'en avais les larmes aux yeux. C'est très important pour moi de retracer l'histoire des ancêtres du château.

Ce squelette, découvert fin juin, n'est plus sur place car il a été emmené au CNRS (centre national de la recherche scientifique) afin d'être analysé par des archéologues. Le squelette va revenir dans la chapelle. Il sera réinstallé dans la chapelle du château des Milandes en octobre, dans la même position que lors de la découverte, explique Angélique de Saint-Exupéry, qui prévoit également une messe pour l'occasion.