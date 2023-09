Journées du Patrimoine : cinq idées de visite en Charente et Charente-Maritime

On visite ce week-end la piscine d'été de Cognac emblématique des années 60 qui est encore dans toutes les mémoires

Les piscines sont en vedette cette année dans nos deux Charentes. Elles ont été construites dans les années 60-70, quand l'Etat voulait promouvoir la pratique sportive. Elles se visitent à Cognac, Rochefort et Saintes, avec des animations originales. On peut aussi visiter pour ces 40èmes journées du patrimoine des équipements sportifs ainsi que de manière plus classique, des monuments, jardins, ou musées remarquables de nos deux Charentes.

France Bleu La Rochelle vous propose ses coups de cœurs dans nos deux départements ainsi qu'une carte interactive des visites et découvertes dans nos deux départements

Charente-Maritime :

Piscine Jean Langet à Rochefort : elle est dessinée par Marc Quentin l'architecte Royannais qui intervient à Rochefort en tant qu'architecte de la ville. Visite gratuite guidée samedi et dimanche de la piscine, avec l'école Anatole France et le lotissement voisin. Projection gratuite vendredi 20 h 45 du film "Le grand bain". Démonstration de Kayak samedi de 18 à 19h.

Le jardin de Gabriel à Nantillé : 400 statues en ciment de personnages connus ou anonymes ont été érigées par Gabriel Albert (1904-2000), un sculpteur autodidacte qui trouvait l'inspiration dans la presse populaire. Visites libres et guidées à 10 h 30, 14 h 30 et 16h samedi et dimanche.

Vivez l'aventure du domaine Chatressac à Chaillevette : Cet ancien domaine de capitaines de navires ouvre ses portes pour les journées du patrimoine. Il héberge désormais des artisans, architectes, paysagistes et artistes qui œuvrent pour restaurer et animer les lieux. Samedi et dimanche

Visite de la préfecture à La Rochelle : Visite de l'hôtel Poupet , résidence du préfet de la Charente-Maritime samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Découverte d'un atelier de vitraux d'art à Corme Royal : découvrez le processus de fabrication d'un vitrail au plomb, de la maquette à la pose. Samedi et dimanche de 9 h 30 à 18h

Charente :

Souvenirs, souvenirs dans l'ancienne piscine d'été à Cognac : construite au début des années 60, elle incarne un pan de l'histoire cognaçaise chargé de souvenirs. Visite guidée de la piscine dimanche à 15h et 17h

Cognac célèbre l'anniversaire de François 1ᵉʳ, né un 12 septembre : La ville incite à venir pique niquer en costume renaissance (si vous le souhaitez) à partir de 19h dans le cadre verdoyant de l'esplanade du parc. Dessert "Renaissance "offert par le Château de Cognac.

Visitez de la préfecture et de l'Hôtel du département à Angoulême : Vestibule, Grand Salon, salon rouge, et le bureau de Madame la Préfète n'auront plus de secret pour vous. Coté département, visitez l'hémicycle, et la salle des pas perdus. Visites guidées à 10h, 11 h 30, 15 h 30 et 17h samedi et dimanche sur inscription .

Découvrez une fresque dans un abri préhistorique à Mouthiers-sur-Boëme : découvrez l'un des nombreux abris préhistorique s existant en Charente, orné il y a 15 000 ans de la frise de chevaux de la Chaire-à-Calvin classée monument historique. Accès libre et visites guidées samedi et dimanche à 14 h 30 et 16h.

Visitez une ancienne commanderie templière à Villegats (Courcôme) : le bâtiment du 12ᵉ siècle, la chapelle et les templiers n'auront plus de secrets pour vous. Visites samedi et dimanche à 11h, 12h, 15, et 16h

La carte interactive des visites et découvertes pour ces 40ème journées du patrimoine :

