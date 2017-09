Journées du patrimoine dans la Loire : notre sélection des sites à ne pas manquer

La 34e édition des journées du patrimoine va se dérouler du samedi 16 au dimanche 17 septembre 2017. Découvrez notre sélection des sites à ne pas manquer dans la Loire !

150 châteaux, musées, églises ouvrent leurs portes dans la Loire les samedi 16 et dimanche 17 septembre, et près de 20 en Haute-Loire. En France, ce sont plus de 17.000 monuments qui participent à la 34e édition des journées européennes du patrimoine. Comme chaque année, partez à la découverte du patrimoine de nos départements, grâce à notre sélection des sorties à ne pas manquer !

- Nouvelle Comédie Saint-Étienne

La nouvelle Comédie de Saint-Étienne

La nouvelle Comédie de Saint-Étienne ouvre ses portes dans quelques semaines, un bâtiment industriel magnifiquement réhabilité pour accueillir la scène nationale. À visiter en avant-première donc !

Visite commentée samedi à 9h, 12h30 et 18h (durée 1h30).

Groupe limité à 25 personnes, à partir de 8 ans.

Sacs interdits.

Inscription : 04 77 25 14 14 ou sur www.lacomedie.fr

La Grande Mosquée de Saint-Étienne

La Grande Mosquée Mohammed VI, à Saint-Étienne, vient également d'être rénovée. Salle des prières, stuc sculpté, mosaïques de carrelages. Découvrez de lieu magnifique grâce à uns visite guidée de l’édifice. Elle se poursuivra par des discussions et échanges autour d’un verre de thé, sous une tente Caïdale. vous pourrez aussi visiter deux expositions « Le judaïsme au Maroc, une histoire séculaire à raconter », « Le respect des croyances, une valeur à transmettre à notre jeunesse ».

Samedi et dimanche à 9h30 à 13h30 et 14h30 à 19h30.

Informations : coordination@lagmse.com - 04 77 93 26 53

Tenue correcte demandée.

L'atelier-musée du chapeau à Chazelles-sur-Lyon

À l’atelier-musée du chapeau, à Chazelles-sur-Lyon, vous pourrez visitez l'atelier guidés par d’anciens chapeliers, ou tenter de manier les machines et assister à une démonstration de mise en forme d'un chapeau. Tout un art !

Visite guidée : Samedi à 14h à 18h et dimanche à 14h à 19h.

Exposition et démonstration de machines : samedi à 14h à 18h et dimanche à 14h à 19h.

Adresse : 31, rue Martouret - 42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél : 04 77 94 23 29 et www.museeduchapeau.com

Le Puits Couriot, à Saint-Étienne. - CC - By Bourgeois.

Les grands classiques

Les musées de Saint-Étienne (MAI, MAMC , Musée des Verts, Puits Couriot) qui ont fait une belle saison cette année. Incontournables bien sûr ! Pour le puits Couriot, tentez la balade guidée dans les espaces du musée et sa galerie de mine ou le jeu de piste grandeur nature inspiré de l’univers de la mine !

Balade guidée, sam, dim 9h30 à 11h30 et 14h à 16h30. Durée 1 heure.

Jeu de piste et jeu de plateau, dès 8 ans. Sam 14h à 17h30 et dim 9h30 à 11h30 et 14h à 17h30.

Dans la limite des places disponibles.

Tél. 04 77 43 83 26

Renseignements sur le site du musée.

Le Petit Louvre, à La Pacaudière

Pour ceux qui n’ont pas le temps de monter à Paris, nous n’avons pas le Louvre, mais le Petit Louvre à La Pacaudière dans le Roannais. Ce monument du XVIe siècle est à visiter avec les passionnés qui l'entretiennent, les Amis du Petit Louvre.

Place du petit Louvre, 42310 La Pacaudière

Sam, dim 10h à 12h et 14h à 18h.

Tarif : 1€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Informations : lesamisdupetitlouvre@orange.fr ou sur leur site internet.

