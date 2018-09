La 35e édition des journées du patrimoine c'est ce weekend. Pour l'occasion des centaines d'animations et de visites autour du patrimoine de nos deux Charentes sont organisées. Pour vous aider à faire votre choix on vous laisse notre sélection.

La 35e édition des Journées européennes du patrimoine démarre ce weekend autour du thème "L'Art du partage". Parmi les lieux incontournables de nos deux Charentes on retrouve bien entendu la Tour Saint Nicolas sur le vieux port de La Rochelle, l'Arc Germanicus à Saintes ou encore l'hôtel de Bardines à Angoulême. Mais ces journées sont aussi l'occasion de participer à des visites insolites ou de découvrir quelques nouveautés. Voici notre sélection.

En Charente Maritime

Pour cette nouvelle édition des Journées du patrimoine il faudra sans doute sortir les lunettes de détective. A Sainte Marie de Ré par exemple, la commune vous propose de résoudre un meurtre qui a eu lieu autour du vieil alambic (dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h). Cet instrument du XVIIe siècle servait à la production d'eau de vie à l'époque, sur l'Île de Ré. Toujours pour celles ou ceux qui ont la fibre des grands inspecteurs, les Archives départementales, à La Rochelle, organisent un Escape Game. Vous aurez 60 minutes pour retrouver un vieux parchemin dissimulé dans l'une des pièces des archives (samedi à 15h et 18h). Si vous souhaitez aussi découvrir un patrimoine plus récent, sachez que le Parc Eolien situé à Saint Pierre de Juillers vous propose de visiter de l'intérieur l'une de ses éoliennes.

En Charente

C'est une première depuis sa création au XIXe siècle, le centre hospitalier Camille Claudel basé à La Couronne va ouvrir ses portes au public (samedi de 14h30 à 16h30). L'occasion donc de découvrir pour la première fois l'intérieur de l'établissement qui prend en charge les patients atteints de troubles mentaux. Les visites guidées seront assurées par le personnel. Enfin les passionnés d'aviation ne seront également pas déçus puisque le musée de la base aérienne de Cognac présente pour l'occasion l'une de ses dernières pièces. Il s'agit du Fouga Magister, un avion qui a servi à la Patrouille de France jusque dans les années 80.